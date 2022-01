Andrew Garfield revela que no lo aceptaron en las cintas de Narnia por no ser suficientemente atractivo

Nadie puede negar que Andrew Garfield está teniendo un gran año. Además de las excelentes críticas que recibió por Tick, Tick... Boom! - 93%, trabajo por el que ya ganó un Globo de Oro y podría ir por el Oscar, el intérprete se convirtió en una sensación por su regreso en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%. Varios meses antes del estreno, el actor se dedicó a negar su participación en la entrega, pero al final los fans recibieron lo esperado, y algo más, y quedaron contentos con su versión de Spider-Man, a la que ya le quieren dar una segunda oportunidad. Puede que Garfield no logre separarse nunca de Spider-Man, pero hubo un tiempo en que intentó llegar a la cima con otro personaje de una franquicia muy distinta.

Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero - 76% se estrenó en 2005 en un intento por competir con Harry Potter y El Cáliz de Fuego - 88% y el legado fantástico de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%. El proyecto contaba con todos los elementos para volverse un éxito. Para empezar, se trataba de una historia de fantasía con toques medievales, donde perfectamente encajaba la mezcla de magia y violencia, que podía apelar a los jóvenes y a los adultos por igual. Por otro lado, la saga fue originalmente escrita por C.S. Lewis , quien estaba relacionado en muchos aspectos con J.R.R. Tolkien , y aunque no compartían una visión similar, sí el talento para crear mundos complejos.

Sin embargo, los libros de Lewis no son tan largos y mucho del material para llevarlos a la pantalla grande tuvo que inventarse para seguir una narrativa más convencional. Esto no encantó a todos los fanáticos, aunque algunos sí disfrutaron de las cintas. Otro aspecto negativo es que, a diferencia de otras franquicias, los protagonistas no podían ser explotados a lo largo de los años, pues en las novelas los personajes van cambiando. Al final, el respetable intento logró hacerse de tres películas de siete posibles.

De todos los actores que participaron en estas películas, dos lograron sobresalir y se mantienen muy activos y populares entre el público. Uno es Will Poulter, quien también participó en la adaptación de Maze Runner - Correr o Morir - 65% y próximamente dará vida a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3; y el otro es Ben Barnes, a quien también pudimos ver como Billy Russo en la serie de The Punisher - 62% y quien obtuvo reconocimiento gracias a su trabajo en Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian - 67%.

Ahora Andrew Garfield revela que él luchó muy duro por obtener el papel del príncipe Caspian y que llegó el punto en que Barnes y él eran los dos nombres arriba de la lista. En una entrevista para Entertainment Tonight (vía Variety), el actor explicó que estaba obsesionado con obtener el papel:

Recuerdo que estaba totalmente desesperado. Hice una audición para el príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia y pensé: “Esto podría ser. Esto podría ser.” Y ese apuesto y brillante actor, Ben Barnes, terminó obteniendo el papel. Creo que la decisión estaba entre él y yo, y recuerdo que yo estaba obsesionado

Después de que se dio a conocer la decisión del estudio, Garfield fue con su agente para averiguar por qué no lo eligieron:

Eventualmente ella [su agente] cedió ante mi constante molestia y fue como: “Es porque ellos no creen que seas suficientemente atractivo, Andrew.”

Ben Barnes es un hombre muy atractivo y talentoso. Así que en retrospectiva, no estoy triste con la decisión y creo que él hizo un hermoso trabajo.

En estos años, Garfield recién comenzaba su trabajo en el cine, pero no tardó en llamar la atención de los directores y las productoras gracias a su labor en títulos como Nunca Me Abandones - 71% y Red Social - 96%.

Desde hace tiempo muchos han intentado revivir la franquicia de Las Crónicas de Narnia ahora como serie, pues títulos como Game of Thrones - 98% y The Witcher - 100% han despertado de nuevo el interés por la fantasía de este estilo. Los derechos los tiene Netflix, compañía que seguramente encontrará la forma de explotar la historia, aunque todavía no hay muchas noticias sobre el futuro que planean para estas nuevas adaptaciones.

