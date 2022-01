Vincent D’Onofrio responde a quejas por la fuerza de Kingpin en Hawkeye y dice que es el mismo de Daredevil

Marvel y Disney han estado en una buena racha en lo que respecta a películas, desarrollo de personajes y narración de historias. El éxito de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% es otro testimonio del hecho de que la fórmula de "reciclar" personajes y actores está funcionando. Recientemente, Hawkeye - 87%, la última serie del Universo Cinematográfico de Marvel que se transmitió en Disney Plus concluyó su primera temporada y no solo allanó el camino para el futuro, sino que también presentó o reintrodujo al mundo y a la franquicia a Kingpin, el notorio villano que debutó en Daredevil.

El paso de este señor del crimen no dejó indiferentes a los espectadores de Netflix, quienes están de acuerdo en que la interpretación de Vincent D'Onofrio en el papel es una de las mejores en todas las adaptaciones que se han realizado de los cómics de la famosa editorial. Con cada episodio de la serie a cargo de Marvel Television, y no de Marvel Studios, fueron muchas más las personas que admiraron la maldad y frialdad de Wilson Fisk en la pantalla chica. Su lucha mano a mano contra el Hombre sin Miedo, interpretado por Charlie Cox, es aún uno de los temas que más se han comentado desde que apareció por primera vez en televisión y se llegó a un punto en el que parecía que volver a ver algo como eso no sería posible debido a un conflicto relacionado con los derechos del personaje.

Tras su paso por el gigante del streaming, el estudio debía esperar un tiempo determinado para poder recuperar a los héroes y villanos de todas las series estrenadas en dicha plataforma. La espera se hizo relativamente corta y el público quedó sorprendido cuando vio a Matt Murdock en Spider-Man: Sin Camino a Casa a pesar de que muchísimas filtraciones daban por sentado que aparecería junto al Hombre Araña en una escena. Tampoco hubo que esperar tanto para poder ver de regreso al mismísimo Kingpin dentro de la serie Hawkeye.

Desde entonces, Vincent D'Onofrio ha concedido varias entrevistas para hablar sobre su papel en la reciente serie del MCU y abordó un tema en particular que ha levantado varias quejas entre los fans: el "notable" aumento de fuerza de Kingpin que se ve en la serie. Su aparición como el cerebro criminal marcó el regreso del actor y el personaje al Universo Cinematográfico de Marvel por primera vez desde la temporada 3 de Daredevil que se estrenó en 2018, y aunque aún está su actuación fresca en la memoria del público, hay quienes aseguran que la franquicia le ha dado un incremento de fuerza considerable.

En su visita al podcast ComicBook Nation de Comic Book, dijo que para su punto de vista sigue siendo el mismo Kingpin de la serie de Daredevil y que podemos comprobar que tiene la misma fuerza al regresar a ver los episodios (vía Heroic Hollywood).

Sabes, aprendí recientemente, un par de fanáticos, estaban muy emocionados por eso, comentaban sobre la fuerza que tengo. Porque estoy lanzando a Kate [Bishop] y esas cosas. Pero, lo olvidé por completo. Acabo de ver un clip en Twitter de Charlie [Cox] y yo peleando en la primera temporada de [Stephen] DeKnight. Obviamente, es un director increíble. Ayudó a desarrollar el personaje de Wilson Fisk.

Hay una escena que filmamos en un callejón, en una calle de Brooklyn, donde literalmente lanzo a Daredevil (Charlie) por los aires. Lo levanto y lo tiro 15 pies hacia un bote de basura. Yo hago un par de veces en esa pelea. No es diferente, realmente no lo es, entonces, sigo diciendo que es el mismo Fisk que estaba en Daredevil. Es el mismo canon, pero la gente se confunde con las cosas. Lo entiendo.

Lo que dice el actor tiene mucho sentido y quizás, después de todo, los fans de Marvel sí han olvidado un poco los episodios que se pueden volver a ver en Netflix, como para salir de dudas. Igualmente, quien tiene la última palabras es Kevin Feige, el productor del MCU, así que todo dependerá de su palabra.

