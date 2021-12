Hawkeye se convierte en la serie más sangrienta de Marvel Studios

Tal vez Hawkeye - 87% no obtuvo los mejores números en comparación con las series previas de Marvel Studios, pero ha conseguido algo que ninguna otra logró. De acuerdo con MovieWeb, la serie de Ojo de Halcón alcanzó un número de muertes que pocas veces hemos visto en pantalla, al menos en el entretenimiento de superhéroes fabricado en los años recientes. Está claro que Marvel le quiso dar un enfoque distinto al viaje de Clint Barton y Kate Bishop en la pantalla chica.

WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97% y Loki - 96% se enfocaron en las aventuras de sus protagonistas de modo familiar. Las tres tuvieron enfrentamientos a lo largo de sus capítulos, no obstante, pocas veces se mostró una violencia marcada como en Hawkeye. Para el capítulo final de la temporada observamos un recuento de muertes mucho más grande que el de los otros productos. Mientras que las aventuras de los otros Vengadores estuvieron cargadas de fantasía y otros recursos, el viaje de Barton y Bishop se distinguió por su acción y el uso prolongado de armas.

Luego de las idas y venidas a lo largo de la serie, la cuenta final de muertes para Hawkeye quedó entre 50 y 55. Aunque podríamos contar a Kingpin entre los caídos, es obvio que el villano probablemente sobrevivió al atentado de Maya y que lo veremos regresar en el futuro para más encuentros con superhéroes. Por otro lado, algunos podrían argumentar que Falcon y el Soldado del Invierno también destacó por una gran cantidad de muerte en pantalla, sin embargo, es necesario notar que el número no superó los 45. Hawkeye es la más violenta del compendio lanzado este año y nadie puede ganarle.

Aunque la mayor parte de las series de Marvel Studios no verán una segunda temporada, es innegable que han pavimentado el camino para más desafíos en el futuro. Loki, en especial, se ha encargado de presentar al villano que seguramente destacará en la siguiente etapa, una amenaza multiversal que necesitará de muchos héroes para verse derrotado. Kevin Feige nunca revela detalles profundos sobre el mañana del MCU, pero más o menos ya podemos distinguir hacia dónde se dirigirán sus pasos en 2022.

La siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un viaje que colocará al hechicero supremo en una posición complicada. El protagonista volverá a establecer contacto con Wanda Maximoff pero tal vez las cosas no salgan como él espera. Los rumores más potentes de la película sostienen que la Bruja Escarlata será la principal villana de la aventura, y que de paso se encontrarán con algunos personajes nunca antes vistos en la saga pero que han tenido importancia vital en la historia de Marvel para la pantalla grande. Ya podemos imaginar algunos cuantos cameos completamente espectaculares. De acuerdo con IMDb, se estrena en cines el 6 de mayo de 2022, ¿se acerca algo más grande que Spider-Man: Sin Camino a Casa? Puedes leer la sinopsis a continuación:

Después de los eventos de Avengers: Endgame, el Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la Piedra del Tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir a todos los hechiceros de la Tierra, jugando con el plan de Strange y también provocando que desate un mal indescriptible.

