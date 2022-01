Spider-Man: Sin Camino a Casa | se revelan las identidades de las siluetas en la batalla final

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% ya lleva un tiempo en cartelera y todavía está en lo alto de la taquilla mundial. Además de ser el gran estreno de Marvel, y del 2021, la película sirvió como un pequeño adelanto de los problemas que puede causar el choque de los multiversos. El tema ya lo habíamos visto en las series de Disney+, en especial en el final de temporada de Loki - 96%, pero en el cine todavía faltaba dar ese paso. Aunque a los fans le emocionó mucho la idea de ver de regreso a actores como Tobey Maguire, Andrew Garfield, Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx en sus respectivos papeles, lo cierto es que el concepto de los multiversos puede ser bastante problemático si no se maneja bien.

Sony pretende seguir adelante con su propio universo de Spider-Man. Aunque todavía no vemos al héroe dentro de estas producciones, la escena post-créditos de Venom: Carnage Liberado - 45% y el avance de Morbius marcan la conexión definitiva con el personaje. Pero estos no son los únicos proyectos que la compañía pretende explotar y durante la batalla final de Spider-Man: Sin Camino a Casa pudimos ver un poco sobre lo que pudo o podrá ser. En la película, el hechizo de Doctor Strange sale muy mal y eso significa que conforme pasa el tiempo se reduce la posibilidad de detener a los otros visitantes que provienen de otros universos.

Luego de curar a sus enemigos y hacer frente a uno de sus momentos más duros, Peter Parker (Tom Holland) propone una vía de escape para arreglar el hechizo de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Sin embargo, unos segundos antes de restaurar la realidad y los límites de ese mundo, podemos ver las siluetas de varios personajes que intentan cruzar. Desde el estreno de la película, los fans han tratado de descifrar estas identidades y un nuevo video podría ayudar a aclarar todas las dudas.

Un usuario de TikTok llamado kevinmoranrob (vía Movie Web) subió a la plataforma un video donde explica quién es quién en el dichoso momento. La mención de Rhino y Black Cat no es nueva, pues son de los pocos que desde el inicio habían sido identificados, pero hay un par que resultan bastante interesantes.

Según el video, Scorpion y Rhino aparecen en las siluetas, pero lo hacen con un aspecto más apegado a los cómics. Ambos personajes ya fueron adaptados en el cine, pero no lucían así. En Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% Michael Mando da vida a Mac Gargan, un delincuente que resulta herido durante un enfrentamiento contra el arácnido que le deja una marca particular. Su rencor y su tatuaje de un Escorpión indican que se convertirá en el villano, aunque no lo hemos visto de nuevo. Por otro lado, Rhino fue interpretado por Paul Giamatti en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% donde utiliza una armadura que se parece al animal que le da identidad.

Felicia Hardy a.k.a Black Cat y Kraven también aparecen en el cielo. Hardy es uno de los personajes más cercanos a Parker, pues ambos tienen una relación complicada. El hecho de que ella sea una ladrona y Spider-Man sea incapaz de romper sus códigos morales hacen que su romance esté destinado al fracaso. Por otro lado, Kraven el Cazador también tiene una estrecha relación con el arácnido nacida de la competitividad y el rencor. Sabemos que Sony ya dio luz verde a una película en solitario de este personaje, donde Aaron Taylor-Johnson será protagonista y los rumores recientes indican que la compañía está lista para adaptar nuevamente a Black Cat con otra cinta.

Quizás la mayor sorpresa del video es la supuesta aparición de Mysterio. El personaje se presentó en Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, interpretado por Jake Gyllenhaal, quien terminó por cobrar venganza al revelar la identidad de Spider-Man. Este incidente es el que termina por explotar durante la tercera entrega. El usuario asegura también que se puede ver por un momento a The Superior Spider-Man. Esta versión del héroe es una de las favoritas de los fans. En los cómics, Peter Parker muere y Otto Octavius decide implantar su mente en el cuerpo del héroe para demostrar su superioridad. Eventualmente, Octavius se dará cuenta de que la conciencia de Parker sigue activa y así comienza una lucha mental. Si Sony encuentra el éxito con sus otras propuestas, seguramente escucharemos más sobre estos personajes en un futuro cercano.

