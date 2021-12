Spider-Man: Sin Camino a Casa | guionistas pensaron en tener una escena post-créditos con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% sigue siendo un triunfo en la taquilla mundial, superando estrenos como Matrix Resurrecciones - 65% y King's man: El Origen - 60%, y cerrando el año con excelentes números. La tercera entrega del héroe ya se convirtió en el título más exitoso para Sony, quienes ya planean más películas, esperando que Tom Holland se mantenga al frente de ellas. El mayor logro que tuvo esta secuela fue la de satisfacer a los fans, quienes llevaban mucho tiempo contemplando diversas teorías sobre la historia y las posibilidades de los multiversos, tema que seguirá siendo el hilo conductor de la Fase 4 de Marvel.

Por supuesto, para los fanáticos uno de los aspectos más importantes era si Tobey Maguire y Andrew Garfield harían una aparición. Al final sí sucedió y la verdad es que los guionistas supieron muy bien cómo llevar ese momento para que sirviera como fan service pero también para el desarrollo de la versión de Holland, cuyo final terminó de convencer al público. Para ello, los guionistas los convirtieron en personajes importantes y no en simples cameos. Maguire es el favorito de la mayoría, en buena parte por ser el primero y con el que muchos crecieron, pero fue Garfield quien se robó la atención de la audiencia con las constantes referencias a la mala recepción de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%.

Marvel y Sony debían repartir la película de tal manera que fuera un beneficio para ambas partes. Marvel sigue con su UCM, y la aparición de Doctor Strange funciona para plantear Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mientras que Sony recurrió al Venom de Tom Hardy para recordar al público que ellos tienen su propio Spiderverse con los villanos del arácnido como antihéroes. Este año se estrenó Venom: Carnage Liberado - 45% y el próximo tendremos Morbius, mientras la compañía sigue trabajando en la cinta en solitario de Kraven con Aaron Taylor-Johnson. Esta es la razón de que las dos escenas post-créditos de Spider-Man: Sin Camino a Casa se enfocaran en estos puntos.

Las escenas post-créditos ya son parte fundamental de la propuesta de Marvel. Aunque muchas personas se quejan de que estas escenas no deberían tener tanto peso narrativo, lo cierto es que la marca ya estableció su necesidad y las volvió tradición entre los espectadores. Algunos consideran que las escenas post-créditos de esta tercera parte no son tan buenas justamente porque apelan a las dos compañías. La primera nos mostró a Venom descubriendo las verdades del universo al que fue transportado, sólo para regresar de inmediato. Lo interesante de este momento es que una pequeña parte del simbionte se quedó en el mundo de Holland. La otra escena fue el avance de la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, que luce muy interesante y prometedora, en especial por su conexión con lo que ya vimos en el episodio de What If...? - 84% dedicado al personaje.

El asunto es que el avance de Doctor Strange eventualmente llegaría en más de una forma, por lo que muchos sintieron que esa escena pudo ocuparse para algo más relevante en la Fase 4 de Marvel. Mientras que la aparición de Venom se vio como una manera muy forzada de cumplir las demandas de Sony para su propio universo. Ahora sabemos que las escenas sí pudieron ser algo diferentes y que se pensó en mostrarnos un poco más sobre Andrew Garfield y y Tobey Maguire. En una entrevista con Variety, Erik Sommers y Chris McKenna, guionistas de Spider-Man: Sin Camino a Casa, explicaron que les encantaría volver a trabajar con ambos actores y que pensaron en tener escenas post-créditos con ellos. McKenna comentó:

¡Espero que sí [volvamos a trabajar juntos]! Me encantaría conocer más de su recorrido. Incluso hablamos sobre eso: “¡Oh!, podríamos tener una escena post-créditos con él ¡Podríamos tener una escena post-créditos con este otro!”

Sommers bromeó y propuso una serie con ambos actores:

¿Podemos tener una serie de televisión con ellos dos viajando en una camioneta resolviendo misterios?

Desde que se estrenó la película se popularizaron movimientos en redes sociales para hacer Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3, pues el público quiere ver de nuevo a los actores usando el traje del héroe.

Hace poco se reveló que tanto Garfield como Maguire pusieron de condición para su participación el leer el guion, pero como estamos hablando de Marvel esa no era opción. Al final aceptaron porque les prometieron que no serían un simple cameo y los guionistas incluso aclararon que en plena filmación ambos aportaron mucho para ciertas escenas emotivas donde sus versiones apoyan al nuevo Spider-Man.

