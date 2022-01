Nicole Kidman se molesta por comentario sexista sobre su matrimonio con Tom Cruise

Nicole Kidman es una actriz mundialmente conocida cuya trayectoria comenzó a inicios de la década de los 80. Más tarde en los 90, protagonizó algunas producciones junto a su ahora ex esposo, Tom Cruise, entre ellas están Un Horizonte Lejano - 50% y Ojos Bien Cerrados - 74%. Kidman y Cruise estuvieron casados por 11 años y, a pesar de que ya han estado divorciados por un largo tiempo, a la actriz no le gusta mucho hablar de nada relacionado de su pasado con Tom. Recientemente, en medio de la promoción de su nueva película Being the Ricardos - 69%, Nicole paró de golpe a una periodista cuando mencionaron a su ex esposo, además le dejó en claro que el comentario había sido sexista.

Nicole Kidman interpreta a Lucille Ball en la cinta biográfica Being The Ricardos, dirigida por Aaron Sorkin. El comentario que molestó a la actriz se dio el pasado 26 de diciembre en medio de una entrevista con The Guardian, cuando la reportera Eva Wiseman la presionó para que comparara su pasado matrimonio con Tom Cruise con la problemática unión de Ball y Desi Arnaz (Javier Bardem), personajes principales de Being The Ricardos. El mencionado intercambio comenzó con un comentario de Kidman:

Esta película dice que puedes hacer prosperar una relación extraordinaria y dejar restos de ella que existan para siempre. Sí, eso es realmente hermoso. No puedes hacer que la gente se comporte como quieres y, a veces, te enamorarás de alguien que no será la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Y creo que todo eso es muy fácil de identificar. Puede que tengas hijos con ellos. Puede que no, pero estaban muy enamorados.

Entonces, la entrevistadora, quien al parecer no lo pensó dos veces, le pidió a la actriz hacer una pequeña pausa para añadir un comentario respecto a las palabras anteriores de Kidman: “Hagamos una pausa, ¿es ésta, pregunto con exquisito cuidado, su manera de referirse a Tom Cruise?, dijo Wiseman. De inmediato, Nicole negó las palabras de la mujer, pues su intención no había sido esa para nada. La protagonista de Los Otros - 83% respondió lo siguiente:

Oh, Dios mío, no, no. Absolutamente no. No. Quiero decir, eso fue, honestamente, hace tanto tiempo que no está en la ecuación. Así que no. Y también pediría que no me encasillaran de esa manera. Me parece casi sexista, porque no estoy segura de que alguien le diga eso a un hombre. Y en algún momento dices: ‘Devuélveme mi vida’. Un derecho propio'.

La trayectoria de Nicole Kidman ha sido larga y fructífera, su éxito es tan grande que es considerada como una de las celebridades más influyentes de los últimos tiempos. Su increíble talento y su extraordinaria belleza la han llevado a convertirse en una de las figuras más importantes de la industria del cine a lo largo de sus años trabajando. Ha recibido numerosos galardones, incluidos un Óscar, un Premio de la Academia Británica de Cine, un Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla, dos Premios Primetime Emmy y cinco Globos de Oro. Fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2004 y 2018, y ha aparecido varias veces en las clasificaciones anuales de las actrices mejor pagadas del mundo. En 2020, The New York Times la ubicó entre los mejores actores del siglo XXI.

