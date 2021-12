Spider-Man: Sin Camino a Casa ya superó en taquilla a The Dark Knight

Aunque no es novedad que la asociación Marvel-Disney domine la taquilla mundial, definitivamente hablamos de un éxito muy distinto con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%. Las altas expectativas de los fans, las diversas teorías que salían semana tras semana y todos querían comprobar, así como las buenas críticas de los especialistas lograron armar el contexto perfecto para que esta tercera entrega tuviera una recepción increíble a pesar de la pandemia mundial. Con cada nuevo día que pasa, la cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya rompe algún nuevo récord ya sea dentro de los títulos de Marvel o del cine de superhéroes.

Sigue leyendo: Spider-Man: No Way Home supera los mil millones de dólares a nivel global

Los blockbusters están hechos para llenar las salas de cine con millones de fanáticos que esperan ver a sus héroes en acción. Sin embargo, hacer una película de este tipo no asegura absolutamente nada, en especial porque cada vez son más caras de producir y buena parte de los espectadores están más bien cansados del género. Siempre es interesante ver qué películas terminan por colarse en la lista de las más taquilleras y cómo es que algunas más viejas no han perdido su posición a pesar del tiempo. Spider-Man: Sin Camino a Casa seguirá rompiendo récords pues todavía estará un tiempo en cartelera, pero ahora ya puede colgarse la medalla como una de las más taquilleras de toda la historia.

Según ComicBook.com, la tercera entrega de Spider-Man, dirigida por Jon Watts, ya llegó a la envidiable cantidad de US$536,592,000 millones a nivel doméstico; es decir, en Estados Unidos. Con estos números ya superó a Batman: El Caballero de La Noche - 94%, la famosa secuela dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Christian Bale y que nos mostró la grandiosa actuación de Heath Ledger como Joker. En su momento, este título obtuvo US$534,858,444 millones luego de su paso por el país. De esta forma, Spider-Man: Sin Camino a Casa se acaba de convertir en la película #12 más taquillera de la historia.

Es posible que suba en la lista pues todavía estará en cines varias semanas; en especial porque la película hizo que el público regresara a las salas comerciales en un momento de mucha necesidad. Es claro que se explotará en lo posible este impulso y eso será en beneficio de Marvel y Sony, quien con esta tercera parte ya se anotó los mejores números de la compañía.

También te puede interesar: Spider-Man: Sin Camino a Casa | guionistas pensaron en tener una escena post-créditos con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Algunos analistas consideran que sí es posible que la película logre superar los mil millones en Estados Unidos, lo cual también sería histórico. Por lo pronto, esta cantidad ya la logró a nivel mundial y eso que todavía debe estrenarse en algunos países, donde la cinta llegará a principios del 2022. Lo que es casi un hecho es que Spider-Man: Sin Camino a Casa seguirá subiendo hasta llegar al Top 10 de títulos más taquilleros, pero tendremos que esperar para ver si obtiene un mejor lugar o se queda en el último puesto. La meta ahora es que la secuela alcance los US$936 millones obtenidos por Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, tarea muy complicada.

Los números de esta película también superaron a Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, inesperado éxito de Lucasfilm que en su momento logró recuperar US$532 millones en Estados Unidos. Este título fue muy especial para la compañía porque no formaba parte de la trilogía protagonizada por Daisy Ridley y Adam Driver. Rogue One es un spin-off que sorprendió a propios y extraños, y que impulsó nuevamente el mundo de Star Wars. Durante mucho tiempo se habló sobre hacer una precuela o partir de esta historia para tener más spin-offs, y al menos uno fue confirmado como una serie para Disney+ con Diego Luna repitiendo su papel de Andor.

Con el éxito de Spider-Man: Sin Camino a Casa, Marvel y Sony no tardaron en confirmar una cuarta entrega del superhéroe, aunque todavía no sabemos qué sucederá con Tom Holland, si permanecerá como protagonista o si dejará espacio para la llegada de otra versión. Marvel está preparando el terreno para la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mientras que Sony hace lo propio con Morbius. Sin embargo, estas películas no lograrán cantidades similares aunque sean un éxito en taquilla.

No te vayas sin leer: Kevin Feige dice que poner a un superhéroe en una película no es un atajo para el éxito