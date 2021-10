A asesores de Marvel Studios les preocupaba que Capitán América: El Primer Vengador se desarrollara en la Segunda Guerra Mundial

Hoy en día el Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en líder de las grandes franquicias cinematográficas por la enorme cantidad de ingresos que generan con cada entrega de cada etapa. Sus personajes lograron trascender con sus propias historias y sus reuniones, y aunque algunos son más populares que otros, el momento en el que sus mundos se interconectan se ha vuelto uno de los puntos que más disfrutan los fans.

Sin embargo, el camino de cada cinta ha tenido su propio grado de dificultad enfrentando diferentes obstáculos desde el momento en el que se debían tomar decisiones importantes. No sólo se trata de escribir una historia, presentarla y hacerla, sino que debe pasar por diferentes miradas para que se llegue a un acuerdo de si funcionará o no. En el caso de Capitán América: El primer vengador - 79%, que sería la introducción del héroe en el MCU contando su historia de origen, hubo varios aspectos que los asesores de Marvel Studios vieron como un riesgo.

El principal era que se desarrollara en medio de la Segunda Guerra Mundial, algo que suena bastante extraño tomando en cuenta que resulta fundamental para hablar de la historia de origen del personaje, su ideología, su moral e incluso la razón por la que lucha en el futuro, pues, de lo contrario, no tendría sentido. Aunque pareciera que era una preocupación por cuestiones políticas, en realidad el temor estaba en que no atrajera al público joven.

Toda esta información surge a partir del libro recién publicado por Abrams Books, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, en donde se relata el camino de Capitán América para poder contar con su historia de origen. Según lo que se relata, a los asesores del estudio les preocupaba que fuera, de algún modo, una película de época que los jóvenes (el público objetivo) no querrían ver. Claro que Kevin Feige luchó con todo lo que tenía en sus manos para convencerlos recordándoles que Los Cazadores del Arca Perdida - 95% era prueba de que se equivocaban.

Al darse cuenta que no dejarían de pensar en el potencial comercial de la película, el presidente de Marvel Studios ideó una estrategia para conseguir capturar la atención sin necesidad de deshacerse de ese contexto histórico, y todo radicaba en el uso de armas especiales y la presencia de persecuciones en motocicleta. A continuación, puedes leer la declaración de Feige en el libro de Tara Bennett y Paul Terry.

Pensé, 'Red Skull, puede usar el Teseracto para fabricar todas estas armas y vehículos geniales y avanzados'. Así que es una película de la Segunda Guerra Mundial, pero tienes estas motocicletas y tanques mejorados y soldados de Hydra disparando energía azul que nunca antes se había visto. Recuerdo que me subí a mi auto y dije: ' Así es como podemos hacerlo'.

El éxito de la franquicia ha demostrado que quien está a la cabeza ha sido un gran estratega durante más de diez años porque, a pesar de los tropiezos, su evidente triunfo en la taquilla mundial sigue vigente. Además, este libro en particular, está dejando claro que cuando Kevin Feige tiene algo en la mira lucha hasta conseguirlo, como el acuerdo con Sony Pictures para compartir los derechos de Spider-Man.

Hay que recordar que después de la introducción de Steve Rogers sí se volvió a experimentar con las historias desarrolladas en épocas pasadas como Capitana Marvel - 60%, que se contextualiza en los 90, y Black Widow - 87% que, es cierto que se desarrolla en una era moderna, pero en medio de lo que pasó entre Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%.