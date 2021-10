Kevin Feige explica por qué regresa Alfred Molina como Doctor Octopus en Spider-Man: Sin Camino a Casa

Con la llegada del Hombre Araña al Universo Cinematográfico de Marvel, los fans dieron por sentado que las dos versiones anteriores del superhéroe, así como sus villanos, serían reemplazados por nuevas versiones. Pero esa idea se hizo pedazos cuando se dio a conocer que en Spider-Man: Sin Camino A Casa regresaría Alfred Molina como el Doctor Octopus, villano de El Hombre Araña 2 - 93%, y si bien podría haberse tratado del mismo actor pero en un papel diferente, como fue el caso de J.K. Simmons repitiendo al personaje de J. Jonah Jameson en Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, pronto se descubrió que no, que se trataba del mismo personaje de El Hombre Araña 2 - 93%.

La respuesta sobre cómo se logrará este crossover es el multiverso, un concepto muy usado en los cómics e introducido en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de las series Loki - 96% y What If...? - 84%. Sin embargo, queda una duda por responder: ¿cómo es que Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel Entertainment, aceptó esto? En Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, se usaron villanos del Hombre Araña que no habían aparecido en las películas anteriores, como Vulture y Mysterio, ¿por qué traer de regreso a viejos villanos de las sagas El Hombre Araña y El Sorprendente Hombre Araña? La respuesta la dio Feige en entrevistas con Empire (vía Comic Book):

Es absolutamente surrealista trabajar en una película de Doctor Strange con Sam Raimi en una parte de la oficina, y luego trabajar en una película de Spider-Man con Jon Watts y Alfred Molina como Doc Ock en otra habitación. Eso ha sido una parte alucinante de los últimos 10 años de mi vida ... '¿Queremos volver a visitar a los villanos que hemos visto antes?' No, hagamos a Vulture y Mysterio, y personajes que no hemos traído a la pantalla antes. Pero recuerdo haber pensado: '¿Cómo volverías a hacer a Doc Ock?', Porque Alfred Molina es el casting perfecto. Si alguna vez lo traes de vuelta, tendría que ser él de alguna manera.

Desde hace mucho tiempo El Hombre Araña 2 es considerada por críticos y fans como una de las mejores películas de superhéroes de la historia, y eso no sería posible sin el gran villano que fue Alfred Molina como Doctor Octopus. A veces un villano opaca al protagonista, ocurrió en este caso y ocurrió en Batman: El Caballero de La Noche - 94%, donde Heath Ledger acaparó la atención como el Joker.

Por ahora sólo está confirmado Molina por sus propias declaraciones y por el primer tráiler de Spider-Man: Sin Camino A Casa, pero es más que obvio que tendremos a muchos más villanos. En una escena donde se ve una granada del Duende Verde escuchamos la risa inconfundible de Willem Dafoe, y algunos fotogramas revelan rayos que parecen provenir de Electro. Sobre este último en 2020 se anunció que Jamie Foxx regresaría a su papel del villano al que interpretó en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%, y aunque él mismo lo confirmó con una imagen en Instagram, poco después la borró.

El Spider-verse parece cada vez más una realidad, y hay rumores de que el próximo tráiler podría incluir a Tobey Maguire y Andrew Garfield y así confirmar su regreso, no obstante, Marvel estaría presionando para que la sorpresa de esos dos actores se guarde hasta el final. Hay varias pistas que apuntan a que es verdad, pero como ya las hemos recopilado en un artículo, no las mencionaremos nuevamente aquí.

El Universo Cinematográfico de Marvel está por entrar en una etapa llena de sorpresas, ya que explorará el multiverso, ese recurso tan usado en los cómics para hacer crossovers de lo más increíbles, así como reboots a historias que parecían haberse estancado. DC Comics también lo hace, y lo veremos próximamente en The Flash.