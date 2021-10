Kevin Feige saboteó los planes de Sony para hacer The Amazing Spider-Man 3 y 4

Si hablamos de los cómics de Marvel, es claro que su personaje más popular desde tiempos previos al Universo Cinematográfico de Marvel es Spider-Man, y por supuesto, el más rentable. No por nada Sony fue tan celoso al mantener el personaje en sus manos trabajando con sus propias cintas. El éxito era notable e innegable; la trilogía de El Hombre Araña - 89% de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire se ha ganado el cariño del público y sigue vigente.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Sin embargo, cuando le dieron la bienvenida a la versión de Marc Webb el público tomó diferentes caminos. Es cierto que el Peter Parker de Andrew Garfield tiene a sus propios fans, pero de algún modo, sus dos cintas no consiguieron el mismo impacto de la anterior. En ese momento, dentro de Sony todo parecía correr con normalidad hasta que llegaron a un inesperado acuerdo con Marvel Studios para “prestarles” al personaje bajo las propias condiciones de Kevin Feige y los hermanos Russo.

Ahora sabemos en lo que concluyó ese trato. Los Russo lograron integrar a Spidey al equipo de Los Vengadores en Capitán América: Civil War - 90% bajo la interpretación de Tom Holland, y aunque sus películas en solitario siguen perteneciendo a Sony, ahora el estudio tiene que lidiar con el hecho de que debe seguir conectado con el MCU. A decir verdad, el estudio se arrepintió en cierto modo de entregar su joya más preciada sobre todo por el hecho de que Marvel Studios podría tomar decisiones sobre él, pero en cuanto a las ganancias multiplicadas por el impacto del Universo de Feige es difícil que puedan quejarse.

Lo que resultó bastante llamativo fue que sólo hubo dos años de diferencia entre el debut de Holland con el traje y la despedida de Garfield en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%, un cambio demasiado rápido. Lo que pocos saben es que Sony ya tenía planeadas una tercera y una cuarta entrega para las películas de Marc Webb, incluso ya había fecha de inicio de producción y estreno para ambas.

Sigue leyendo: Ex-presidenta de Sony admite que sus películas de Spider-Man eran malas y por eso aceptó la ayuda de Marvel Studios

De acuerdo a lo que se revela en el libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe (vía The Direct), todo lo estuvo planeando Kevin Feige desde antes de hacer la oferta para Civil War. Las declaraciones en el libro indican que tuvo reuniones secretas para analizar la manera en la que abordarían a Sony.

Sin tiempo que perder, Feige anunció una situación de 'manos a la obra': cada productor ejecutivo de Marvel Studios tenía que ser parte de un retiro secreto, de dos días de duración, fuera del sitio, que se llevó a cabo en un hotel alquilado en Santa Monica. A nadie más en Marvel Studios se le dijo lo que estaban haciendo, sólo que era una 'reunión'. En esa sala cerrada, se plantearon dos preguntas: si hubiera una oportunidad de negociar algún tipo de trato con Sony, ¿cómo funcionaría? Y si aprovecharan algo como un acuerdo de cinco películas, ¿qué historias querrían contar?

Como es evidente, el creador del MCU logró su objetivo, y hasta ahora les ha ido bastante bien en cuanto a ingresos, sin dejar de observar el impacto que está logrando Spider-Man: Sin Camino A Casa incluso antes de su estreno gracias a las expectativas que está generando el multiverso. Pero lo realmente triste, al menos para quienes lograron conectar con El Sorprendente Hombre Araña, es que la historia quedó inconclusa y difícilmente sabremos lo que habría pasado en esas dos entregas.

Continúa con: Andrew Garfield cree que Spider-Man puede ser de cualquier raza u orientación sexual

Cabe mencionar que estas películas no fueron las únicas afectadas ante el trato, pues también la adaptación de Los Seis Siniestros que estaría a cargo de Drew Goddard (guionista de Misión Rescate - 92%), se vio derrumbada junto con las esperanzas de crear todo un universo cinematográfico que giraría en torno a Spider-Man. Kevin Feige podría quedar aquí como un villano, tal vez, pero también consiguió que un personaje tan importante para la empresa se volviera parte de su construcción.