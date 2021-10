Ex-presidenta de Sony admite que sus películas de Spider-Man eran malas y por eso aceptó la ayuda de Marvel Studios

Sin duda alguna las primeras dos películas de El Hombre Araña realizadas por Sony Pictures son clásicos del cine de superhéroes, con Tobey Maguire como protagonista y Sam Raimi como director, tuvimos dos joyas del subgénero. No obstante, El Hombre Araña 3 - 63% dividió opiniones, así como El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%. Uno de los encargados de que el personaje tuviera un nuevo aire fue Kevin Feige, quien fungió como presidente de Marvel Studios y actualmente es Jefe Creativo de Marvel Entertainment, pero ¿cómo se logró el cambio?

El nuevo libro sobre la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (vía The Direct), revela que antes de que Sony Pictures y Marvel Studios se aliaran para que Spider-Man formara parte del Universo Cinematográfico de Marvel, la entonces presidenta de la mesa directiva de Sony Pictures, Amy Pascal, se reunió con Kevin Feige con la esperanza de que él ayudara a supervisar la tercera entrega de El Sorprendente Hombre Araña, pero la reunión no salió como esperaba, y tuvo que admitir que no estaban haciendo bien las cosas:

La reunión fue en su oficina en Sony. Como era de esperar, Pascal no perdió tiempo en expresar su fuerte deseo de que Feige participara más directamente, de manera creativa, en la realización de El Sorprendente Hombre Araña 3 de Sony Pictures. Emocionada por las ideas que su equipo tenía actualmente, Pascal dijo que enviaría Feige el último borrador. 'Aproximadamente a la mitad del delicioso sándwich que había traído, dije: Amy, con toda honestidad, no va a funcionar’, comparte Feige.

La respuesta de Feige dejó el shock a Pascal, pero luego el entonces presidente de Marvel Studios le hizo una oferta:

'La única forma en que sé cómo hacer algo es hacerlo por completo. Entonces, ¿por qué no nos dejas hacerlo? No lo consideres como dos estudios. Y no pienses en ello como devolver los derechos a otro estudio. Sin cambio de manos de derechos. Sin cambio de manos de dinero. Invítanos a producirlo. Sólo finge que es como lo que hizo DC con Christopher Nolan. No digo que seamos Nolan, pero digo que hay una productora que lo está haciendo bastante bien. Simplemente contratas los servicios de esa productora para hacer la película'.

Amy Pascal estuvo muy enojada con la propuesta, pero terminó admitiendo que Feige tenía razón:

'Para la quinta película de [Spider-Man], no les estábamos dando nada nuevo. Y tengo que ser honesta al respecto, estábamos tratando de ser diferentes, incluso fuimos a lugares a los que no debimos haber ido para ser diferentes. Ya no estábamos frescos.

No cabe duda que Spider-Man sigue siendo tan popular como lo era en sus mejores tiempos como personaje de historietas. Las series animadas también ayudaron a mantenerlo como uno de los favoritos, pero en las primeras dos décadas de este siglo las películas live-action han jugado un papel muy importante para mantenerlo vigente entre las nuevas generaciones.

La tercera entrega de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel también ha generado muy altas expectativas, pues los rumores dicen que traerá de vuelta a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles de Hombre Araña. Lo que ya es un hecho es que Alfred Molina regresa como Doctor Octopus. Otros villanos que están casi confirmados son Willem Dafoe, de quien pudimos escuchar su risa malvada en el primer tráiler de la película, y Jamie Foxx, que fue anunciado por varios medios desde el año pasado, y luego él lo confirmó en su Instagram, para luego borrar la publicación.

Spider-Man: Sin Camino A Casa se estrena en diciembre, y según el director Jon Watts se trata de una película tan ambicioso como Avengers: Endgame - 95%. El actor protagonista, por su parte, declaró a Empire que no podía creer que se haya hecho realidad el proyecto, pues era algo tan sorprendente que no parecía posible.



