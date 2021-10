Spider-Man: No Way Home es como Endgame, dice director, y publican nueva imagen del Doctor Octopus

Estamos a dos semanas de que Eternals llegue a los cines, pero poco más de un mes más tarde tendremos la película que todos los fans de Marvel están esperando ansiosos: Spider-Man: Sin Camino A Casa. Para seguir elevando las expectativas, Empire Magazine ha publicado en su nuevo número un reportaje de la película, y en éste se revela la enorme ambición detrás del proyecto, sólo equiparable a la de Avengers: Endgame - 95%, y una nueva imagen del Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%).

Hay numerosos rumores en torno a Spider-Man: Sin Camino a Casa, los más emocionantes son aquellos que dicen que traerá de vuelta a los Hombres Araña de Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) y Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%), pero lo que ya es un hecho es que tendremos a Molina como Doctor Octopus, personaje al que dio vida en El Hombre Araña 2 - 93%. El primer tráiler también reveló la risa del Duende Verde de Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%), y una reciente portada de la revista Empire mostraba símbolos de los Seis Siniestros.

En entrevista con Empire, el director Jon Watts dijo que la tercera parte de su trilogía de Spider-Man es tan grande como Avengers: Endgame - 95%, y no es decir poco, pues la cuarta entrega de Los Vengadores - 92% reunió a una cantidad enorme de personajes y se convirtió en la película más taquillera de la historia. Estas fueron sus palabras:

Aquí pueden ver la más reciente imagen de Empire con el Doctor Octopus persiguiendo al Spider-Man de Tom Holland (Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, Avengers: Infinity War - 79%, Lo Imposible - 81%), que utiliza su traje conocido como Iron Spider:

A new look at Spider-Man & Doctor Octopus in ‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’. pic.twitter.com/ocrRxT2smo