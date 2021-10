Spider-Man: Sin Camino a Casa | Tom Holland confiesa que el Doctor Octopus de Alfred Molina le aterraba

Spider-Man: Sin Camino A Casa nos traerá de vuelta a algunos personajes increíbles en el lore del Hombre Araña, incluyendo a Alfred Molina, quien interpretó al Doctor Octopus en la película de Sam Raimi. Los fans quedaron encantados cuando se mostró por primera vez en el tráiler liberado hace algunas semanas y ahora Tom Holland comparte algunas palabras sobre el actor y el personaje. A través de una reciente entrevista con la revista Empire, Holland confiesa que en algún momento sintió terror del famoso Doc Ock. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Nadie quedó indiferente a la interpretación de Molina como el Doctor Octopus. El Hombre Araña 2 - 93% es considerada la mejor de la trilogía de Sam Raimi no sólo por su brillante protagonista, también por colocar un villano a la altura del héroe. El Doc Ock representa un verdadero desafío para Peter Parker, quien ve saturada su mente de responsabilidad, sin embargo, el peligro que el antagonista representa para la ciudad y sus seres queridos es uno de los elementos que lo impulsan a continuar su deber como el Hombre Araña.

El Spider-Man de Tom Holland se enfrentará al Doctor Octopus en No Way Home y el actor de 25 años está muy entusiasmado con la perspectiva. Para Empire, recuerda que a los 8 años vio al popular villano y tuvo muchas emociones:

Estaba obsesionado con las películas de [Sam] Raimi. Recuerdo haber visto a Alfred con su disfraz por primera vez, y tenía las gafas puestas y el cinturón, que es a lo que estaban unidas las piernas. Y recuerdo, cuando era niño, estar aterrorizado por él.

Además del Doctor Octopus, Spider-Man: Sin Camino a Casa incluirá villanos como Electro, el Duende Verde y muchos más, todos listos para llegar desde otros universo y darles problemas a los Hombre Araña que se reunirán… al menos eso dicen los rumores. Aunque Marvel Studios y Sony no han confirmado las jugosas especulaciones que se han comentando desde hace meses, los fans tienen fe de que sus sueños pasarán a ser realidad y muy pronto veremos la conjunción de los tres Spider-Men más queridos y populares de la pantalla grande.

Spider-Man: Sin Camino a Casa es la tercera aventura protagonizada por el Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel. La fama de Tom Holland se debe mayormente a su trabajo en esta franquicia y él está encantado de seguir trabajando en el cine de superhéroes como uno de los personajes más influyentes. No Way Home se transformado en un atractivo misterio, incluso para quienes no se acercan a menudo a este tipo de cine; más allá del argumento, el fenómeno mediático ha pasado a ser algo digno de estudio, pues la presencia de Marvel Studios en el consciente (e inconsciente colectivo) definitivamente ha tenido impacto en las formas de consumir cine durante los años recientes.

Además de Tom Holland como Spider-Man, en el elenco volveremos a encontrarnos con Zendaya, quien regresa como MJ; la actriz ha disfrutado de meses espectaculares gracias a su aparición en Duna - 75% y otros éxitos que han marcado a las generaciones jóvenes. Sin lugar a dudas, Holland y Zendaya forman una de las parejas más populares en la actualidad, con millones de personas que siguen sus pasos a cada momento en redes sociales, impulsando fan acounts populares y enalteciendo absolutamente todos sus proyectos. Son casi como deidades en el siglo XXI y tiene a muchos rindiendo culto en su honor.

De acuerdo con Marvel Studios, Spider-Man: Sin Camino a Casa llegará exclusivamente a los cines el próximo 17 de diciembre, ¿listos para algo espectacular?

