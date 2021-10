Muere Octavio Ocaña, actor que interpretó a Benito en Vecinos

Octavio Ocaña, actor famoso por su papel de la serie mexicana Vecinos, murió a balazos tras una persecución. El joven de tan sólo 22 años viajaba a bordo de su camioneta cuando fue perseguido y asesinado con un arma de fuego en la carretera Chamapa-lecheria a la altura de Lago de Guadalupe, de acuerdo con El Sol de México.

El mismo medio asegura que se trató de un asalto; cuando le intentaron robar a punta de pistola la camioneta al actor, éste huyó y los asaltantes abrieron fuego contra el vehículo; algunas balas impactaron contra su cuerpo y acabó saliéndose de la carretera. Los automovilistas que pasaban por ahí llamaron a la ambulancia y los delincuentes se dieron a la fuga.

Otra versión, dada por el reportero Carlos Jiménez en su Twitter, es que la policía le pidió que se detuviera, pero en lugar de hacerles caso aceleró y terminó chocando y muerto por un balazo. Los agentes habrían admitido haberlo perseguido pero negaron haber disparado. Se dice que llevaba dos días bebiendo y portaba una pistola.

Varias personas que trabajaron con él o que lo apreciaban se despidieron a través de las redes sociales, como su novia Nerea Godi´nez, el escritor Elías Solorio, el actor Eduardo España, quien dio vida a Germán Martínez en Vecinos, y la cuenta oficial de Vecinos:

Novia de Benito de Vecinos le da el último adiós pic.twitter.com/rXMkrFPf00 — Lo + viral (@VideosVirales69) October 30, 2021

Descansa en paz Octavio Ocaña, nuestro Benito 💔 https://t.co/np8oEYTZEo — Vecinos (@Vecinosoficial) October 30, 2021

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

En la serie Vecinos Ocaña interpretaba a Benito Rivers, y se volvió famoso en las redes sociales por el meme “Claro, el rico siempre humillando al pobre”, donde lo vemos vestido como un niño indigente; la frase original decía “claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre”, pero fue adaptada por los usuarios que crearon el meme. La serie Vecinos fue creada por Eugenio Derbez y se estrenó en 2005. Estuvo basada en la serie española Aquí no hay quien viva.

Desafortunadamente, la trágica muerte de Ocaña forma parte de la punta del iceberg del gran problema de inseguridad en México. Con frecuencia, sólo las personas famosas o que trabajan en un proyecto famoso son las que nos dejan en shock al ser víctimas de la violencia, como fue el caso de Carlos Muñoz Portal, un asistente de producción de la serie Narcos: México - 90%, que buscando locaciones encontró la muerte a balazos en el Estado de México en 2017; o Luis Alfonso Mendoza, actor de voz que interpretó a Gohan de Dragon Ball y a Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, y murió a balazos en 2020. Menos famosos eran los tres estudiantes de cine que fueron secuestrados en Guadalajara, pero los medios difundieron la noticia luego de que el cineasta Guillermo del Toro (El Laberinto del Fauno - 95%, Titanes del Pacífico - 71%, La Forma Del Agua - 92%) la compartiera en sus redes sociales.

La violencia en México es un problema muy grave, independientemente de lo que pasó con Ocaña realmente, los abusos policíacos no son casos aislados, y en la mayoría de los casos las víctimas no reciben justicia y los crímenes quedan impunes. Incluso desde mucho antes de que se desatara la violencia por la guerra contra el narcotráfico a partir de 2006, en el país son bien conocidos los abusos cometidos por la policía y el ejército, pero con el conflicto asolando el territorio y el gobierno federal enfrentándose a los carteles de la droga, en ocasiones la misma policía se convierte en cómplice de los delincuentes.



La insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en que todos los problemas, incluyendo la inseguridad, son provocados por la corrupción, no convence del todo. El cambio de gobierno no ha servido para que haya una mejoría en ese sentido, los abusos policíacos, la impunidad, las masacres perpetradas por los cárteles, no parecen tener fin.