Manchan de rosado la estatua de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez ha marcado un camino importante dentro de la televisión mexicana, y luego de dar su gran paso al cine, decidió mudarse a Estados Unidos para volver a comenzar y forjar una carrera que podría reconocerse a nivel mundial. Con programas como XHDERBEZ, La Familia P. Luche y la aparición de sus inigualables personajes en eventos especiales – como el Super Portero en algunas emisiones del Mundial de futbol –, el actor se ganó cierto reconocimiento y cariño de los mexicanos.

Con películas como La Misma Luna - 73%, demostró su disposición para interpretar personajes lejanos a los sketches que tanto le identificaron. Y cuando llegó a Estados Unidos para unirse al reparto de una cinta de Adam Sandler, Jack y Jill - 3%, volvió a empezar. Aunque dicha película no tuvo la mejor recepción, e incluso es considerada una de las peores en su filmografía, retomó su estilo de comedia; pero esto le abriría más puertas a futuro.

Derbez ha declarado que tiene un ferviente interés por demostrarle a Hollywood, y al mundo en general, su capacidad actoral tomando personajes más serios. Cuando se integró al reparto de Geo-Tormenta - 15% obtuvo un papel pequeño, pero cada vez obtuvo mejores oportunidades como en Milagros del Cielo - 44%, para después dar el siguiente paso en CODA: Señales del corazón - 93%, que incluso se ha considerado que podría ganar un lugar en la temporada de premios.

Aunque a muchos no les agrade del todo su trabajo, Eugenio Derbez es un mexicano que se ha esperado por poner el nombre de México en alto desde lo que él puede aportar – pues la industria cuanta con numerosos mexicanos que han logrado bastante desde su rama –. El pasado 9 de octubre comenzó la carrera de su más reciente polémica, y es que en Acapulco se develó una estatua en honor al actor, pero no obtuvo la mejor respuesta.

En redes sociales ha habido cientos de quejas al respecto, incluso en los primeros días se rumoró que había sido envuelta en plástico como señal de protesta, sin embargo, después se declararía que aquellas imágenes eran de cuando la estatua recién se había colocado. Pero eso no significa que se haya salvado de ser vandalizada; recientemente se informó (vía El Debate) que la figura fue manchada con una sustancia rosa.

Así quedó la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco



se gastaron como 300 mil pesos, dinero del pueblo pic.twitter.com/2BKSxZE1ai — El Franky energetico soberano (@_frankyjalisco_) October 22, 2021

En la placa se describe este pequeño monumento como un agradecimiento al actor por la difusión de Acapulco a nivel mundial, pues desde No se aceptan devoluciones - 55%, ha buscado retratarlo en la pantalla grande. Además, ahora se encuentra transmitiendo la serie Acapulco - 100% en Apple TV Plus, misma que ha recibido muy buenas críticas por parte de los expertos, aunque no quedó exenta de las quejas luego que se diera a conocer que fue filmada en un hotel de Puerto Vallarta.

El actor explicó que esa decisión fue porque debían encontrar un hotel que estuviera dispuesto a cerrar durante 7 meses, además de los protocolos por COVID 19. Derbez también se ha enfrentado en redes sociales a quienes lo critican con respecto a la estatua y aseguran que ni siquiera ha aportado nada al puerto desde que prometió que donaría un millón de dólares tras los huracanes Manuel e Ingrid en 2013.

A través de su cuenta de Twitter ha defendido la presencia de la estatua, mostrándose agradecido con la intención, aunque él no lo haya pedido.

Nadie sabe lo que piensa “la gente de Acapulco”. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es que la estatua es por la difusión que se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo) en «No Se Aceptan Devoluciones» (la película en español + vista). Por la serie Acapulco, que puede verse en más de 100 países (checa Apple TV), y por ayudar a la reconstrucción de Acapulco después de los ciclones Ingrid y Manuel en 2013. Y los que no sabían […], se acaban de enterar.