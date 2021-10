AMLO asegura que los videojuegos de Nintendo incitan a la violencia

Casi simulando el famoso remix “Daño cerebral, epilepsia” de aquel pastor evangelista que hace años señaló a los videojuegos de Nintendo como un mal para los niños y jóvenes, Andrés Manuel López Obrador apareció este 20 de octubre en su conferencia matutina para hablar sobre la marca japonesa y sus productos, declarando que “afectan” a los niños y adolescentes mexicanos. El contenido de la mañanera se difundió rápidamente en redes sociales y los internautas están criticando al mandatario.

No es la primera vez que AMLO emite palabras polémicas, claro está, siempre convirtiéndose en tendencia por opiniones con las que la mayor parte del pueblo mexicano no está de acuerdo. El día de hoy fue turno de Nintendo, empresa que por décadas ha trabajado en el desarrollo de videojuegos y consolas de gran éxito en todo el mundo. Para López Obrador, Nintendo representa un peligro silencioso para la infancia y adolescencia, mencionando en su discurso que esos productos son dañinos y que es su debe informar sobre el peligro:

Vamos a enviar un mensaje a las familia, madres, padres, niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña. [...] Somos líderes, prohibido prohibir, lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos en responsabilidad, y sí es importante la información, tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad.

AMLO hace énfasis en la importancia de no dejar a los más jóvenes con aparatos electrónicos, invitando a las madres y padres a dedicar más tiempo a sus hijos y no dejarlos sólos con las pantallas:

Consideramos que hay que tener cuidado, hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños, a los adolescentes, eso es muy importante. Y no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos, que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos contenidos.

Posteriormente se realizó una presentación con diapositivas en las que se colocaron clips de Free Fire, un videojuegos de tiros en primera persona ubicado en el género de battle royale; ante la aparición de las armas, López Obrador exclamó de forma contundente que el peligro es justo ese; lo cierto es que en el caso de Free Fire sí se han reportado numerosos casos de adicción, además, se expuso un caso oaxaqueño en el que tres menores de edad fueron secuestrados por el crimen organizado a través de este juego en específico.

Lo que se podría criticar a AMLO es la condena a Nintendo. Títulos como Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey o Mario Kart se encuentran muy lejos de inspirar comportamientos violentos en sus usuarios; todos se desarrollan en entornos idílicos en los que el heroísmo y la aventura son el principal motor; el caso de New Horizons es muy especial porque incluso puedes construir tu propio jardín, ¿qué hay de violento en eso? Los videojuegos poseen clasificaciones, por lo que también es importante decidir cuál es el más conveniente para niños y adolescentes.

En generaciones recientes, los videojuegos han pasado a formar parte del entretenimiento cotidiano y no precisamente se caracterizan por tener efectos negativos entre los consumidores. En la industria audiovisual el impacto de algunos es tan grande que han dado el salto a la pantalla chica o grande con adaptaciones muy especiales; tal es el caso de la próxima cinta de Mario Bros. protagonizada por Chris Pratt y Anya Taylor-Joy, definitivamente no esperamos que se trate de un evento que incite a la violencia como lo piensan algunos.

