Resident Evil: Welcome to Raccoon City presenta su primer tráiler oficial

El regreso de la popular serie de videojuegos Resident Evil a la pantalla grande ya tiene su primer tráiler oficial. La película que la productora Screen Gems considera no como un reinicio o remake de su franquicia de largometrajes, sino más bien como la historia de origen de los juegos originales de Capcom, ha presentado un primer vistazo oficial a la película y los personajes que aparecerán. Y es que desde las primeras imágenes oficiales supimos que habrían nuevas versiones cinematográficas de Claire y Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Albert Wesker y más personajes que los jugadores reconocerán en esta adaptación con el toque de Hollywood.

Con el guión y la dirección de Johannes Roberts, Resident Evil: Welcome to Raccoon City es la promesa de Sony Pictures de hacer justicia a los populares videojuegos de zombies (en su mayoría). Los fans de la franquicia siempre han querido ver una historia que se apegue mucho más a la del material original y al menos parece que el estudio lo intentará, a pesar de que la forma en que algunos actores lucen como su personajes es algo que ha dado mucho de qué hablar al ser objeto de burlas. Además, las películas protagonizadas por Milla Jovovich no fueron del agrado de todos, porque esta no era una adaptación fiel de la historia que proponen los videojuegos.

Volviendo a los orígenes de la enormemente popular franquicia, el cineasta Johannes Roberts da vida a los juegos para toda una nueva generación de fanáticos. En la nueva película llegamos a la famosa ciudad, Raccoon City, que alguna vez fue el hogar en auge del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, la cual es ahora una ciudad agonizante del que parece salida del Medio Oeste. El éxodo de la empresa dejó a la ciudad con un terrible aspecto mientras un gran mal se gestaba bajo la superficie. Según la sinopsis oficial, cuando se desata ese mal, un grupo de sobrevivientes debe trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de Umbrella y hacer lo necesario para sobrevivir la noche

De acuerdo con información reciente de Collider, la adaptación Resident Evil: Welcome To Raccoon City se basa, no en el primero, sino en los dos primeros juegos de Resident Evil y narrará cómo Raccoon City pasó de ser una ciudad industrial a una ciudad agonizante que se ha convertido en la zona cero del brote del virus T.

Sabemos que los videojuegos siempre la tienen difícil cuando intentan abrirse paso en el cine y Resident Evil no fue la excepción. A pesar de haber tenido 6 películas y un éxito decente en taquilla, no lograron amplia aceptación de la crítica ni del público, ni tampoco ayudó tanto la manera en que los personajes originales fueron usados. En una entrevista exclusiva con IGN, el director explicó las diferencias entre su película, las películas anteriores protagonizadas por Milla Jovovich, y cómo su enfoque cinematográfico aquí se basa no solo en los juegos de Capcom sino también en el cine de género:

Esta película realmente no tiene nada que ver con la franquicia anterior. Se trataba de volver a los juegos y crear una película que fuera mucho más una película de terror que el tipo de acción de ciencia ficción de las películas anteriores. En particular, me influenció enormemente el remake del segundo juego y tenía muchas ganas de capturar el tono empapado de atmósfera que tenía. Fue tan cinematográfico. Las películas anteriores eran muy brillantes y claras, mientras que esta película es oscura y sucia, filmada en su totalidad de noche. Nada en esta ciudad se siente de alta tecnología. Quería que Raccoon City se sintiera como un pueblo fantasma olvidado por el resto del mundo.

La película se estrenará este 24 de noviembre solo en cines y estará protagonizada por Kaya Scodelario como Claire Redfield, Avan Jogia como Leon S. Kennedy, Robbie Amell como Chris Redfield, Hannah John-Kamen como Jill Valentine, Tom Hopper como Albert Wesker, Lily Gao como Ada Wong, Neal McDonough como el Dr. William Birkin y Donal Logue como el jefe de policía Brian Irons.

