House of Gucci, de Ridley Scott, presenta nuevo tráiler

Ridley Scott acaba de ganarse a la crítica y al público con El Último Duelo - 86%, protagonizada por Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer, pero no pasará mucho tiempo antes de verlo de nuevo en acción con otra historia basada en hechos reales. House of Gucci es uno de los estrenos más interesantes de la temporada y una fuerte candidata para la próxima temporada de premios. Protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino, la cinta está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden , y cuenta cómo Maurizio Gucci fue asesinado por un sicario contratado por Patrizia Reggiani, su exesposa.

House of Gucci partirá del asesinato de Maurizio (Adam Driver) y nos irá contando todo lo que llevó a ese trágico momento, que además se convirtió en un suceso mundial. En 1998 Patrizia Reggiani (Lady Gaga) fue condenada a pasar 29 años en prisión por orquestar el asesinato y desde entonces mucho se ha escrito e investigado al respecto. Según se dijo en el juicio en aquel entonces, Patrizia decidió cometer el crimen guiada por los celos, el resentimiento y la ambición de querer quedarse con el control total de Gucci, al que no tendría acceso una vez que Maurizio se casara con otra mujer.

Patrizia fue liberada por buena conducta en 2016, después de cumplir 18 años de su condena y ahora trata de llevar una vida tranquila y alejada de los medios. En ese sentido, la cinta termina por atraer atención no deseada para la familia. La propia Patrizia comentó en varias entrevistas que se sentía muy halagada de que Lady Gaga la fuera a interpretar en la cinta, aunque le molestaba que la cantante y actriz no acudiera a ella en persona para hablar sobre el personaje. Según los rumores, fue Ridley Scott el que pidió a Lady Gaga no contactar a la criminal para que no se sintiera como si la producción apoyara o justificara su actuar.

Pero la familia Gucci no apoya la película de ninguna forma. Según IndieWire, Patricia Gucci, hija única de Aldo Gucci, nieta de Guccio Gucci y empresaria millonaria, el proyecto no hace más que beneficiarse de un evento muy trágico y perverso:

Estamos realmente decepcionados. Hablo en nombre de la familia. Están robando la identidad de una familia para lucrar, para aumentar los ingresos del sistema de Hollywood… Nuestra familia tiene una identidad., privacidad. Podemos hablar de todo. Pero hay una línea que no se puede cruzar.

Aunque Ridley Scott tuvo la aprobación de la casa de modas de Gucci, la familia ya no es parte de esa empresa y sólo el nombre queda. La producción tuvo acceso a los diseños de la familia, pero no hubo contacto con ninguno de los involucrados. House of Gucci se estrenará el 24 de noviembre y espera convertirse en una fuerte candidata para los Oscar del 2022, con algunos ya especulando que Gaga, Driver y Leto estarán entre los nominados en las categorías principales.

El nuevo avance de House of Gucci nos muestra cómo Patrizia se vuelve parte de la familia Gucci y cómo el nombre se convierte en un arma de poder que ella no desea soltar por nada del mundo. De igual forma, podemos ver cómo la mujer trata de convencer a su esposo de irse alejando poco a poco de su familia tan problemática para cumplir con sus propias ambiciones, casi como una Lady Macbeth empresarial.

Mira aquí el nuevo tráiler:

Ridley Scott está pasando por un buen momento y House of Gucci podría ayudarlo a cerrar el 2021 con broche de oro, recordando a la audiencia y al público que estamos ante uno de los directores más importantes en Hollywood. Por su parte, Adam Driver va marcando muy bien su carrera con estos papeles tan interesantes y Lady Gaga tendrá una nueva oportunidad de demostrar sus capacidades como actriz de renombre.

