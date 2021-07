House of Gucci: Lady Gaga es una letal asesina en primer tráiler

Hoy nos sorprendieron las primeras imágenes de House of Gucci, y ahora el tráiler nos prepara para una película que será del interés de muchos espectadores, no sólo por su elenco de estrellas de la actualidad, sino también porque parece traer de vuelta al mejor Ridley Scott, reconocido director británico que ha tenido grandes momentos en su carrera y puntos muy bajos.

House of Gucci, producida por Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), trata sobre el asesinato de Maurizio Gucci, el famoso empresario y CEO de la firma de productos Gucci. La película se basa en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden , y narrará cómo la exesposa del empresario, Patrizia Reggiani, contrata a un sicario para acabar con su vida.

El filme es protagonizado por Adam Driver como Maurizio Gucci, Lady Gaga como Patrizia Reggiani, Jeremy Irons como Rodolfo Gucci, Al Pacino como Aldo Gucci, Jared Leto como Paolo Gucci, Camille Cottin como Paola Franchi, Jack Huston como Domenico De Sole y Madalina Diana Ghenea como Sophia Loren. Su estreno está programado para el 24 de noviembre.

La anticipación en torno a esta película es muy grande; Driver y Gaga han obtenido un gran reconocimiento en la industria por diversos papeles; el actor fue nominado al Óscar por El Infiltrado del KKKlan - 85% en la categoría Mejor Actor de Reparto, y por Historia de un Matrimonio - 98% en la categoría Mejor Actor. Gaga, por su parte, fue nominada por Nace Una Estrella - 92% en la categoría de Mejor Actriz.

El guión de la cinta corrió a cargo de Roberto Bentivegna , y la dirección estuvo a cargo de Ridley Scott, director que ha sido nominado al Óscar a Mejor Director en varias ocasiones: por Thelma & Louise: Un Final Inesperado - 83%, Gladiador - 76%, La caída del halcón negro (2001) y Misión Rescate - 92%.

