House of Gucci: Jared Leto está irreconocible en primeras imágenes junto a Lady Gaga y Adam Driver

Si sólo les dejamos las primeras fotos de House of Gucci, el nuevo drama de Ridley Scott, lo más probable es que, como el resto del Internet, queden fascinados por la apariencia de Lady Gaga, Adam Driver y Al Pacino en la película de Scott y quedaran algo confundidos por cierto caballero en un cuarto póster. Bueno pues ese señor regordete y medio pelón es nada más y nada menos que Jared Leto en su más reciente transformación para la gran pantalla.

Esta mañana se dieron a conocer los primeros pósteres de House of Gucci. El siguiente filme de Ridley Scott está basado en la historia verdadera del intento de asesinato contra Maurizio Gucci, el diseñado de modas, mismo que fue orquestrado por su ex-esposa Patrizia. Bueno, pues el modista y su letal amante serán interpretados por Adam Driver y Lady Gaga pero el que se robó la atención fue Jared Leto por estar irreconocible como el primo del protagonista Paolo.

En la imagen podemos ver que Scott se valió del uso de maquillaje prostético para cambiar la apariencia de Leto. El personaje del actor será calvo y se ve un poquito más mayor y gordito que el intérprete, aunque con un poco más de atención se empieza a notar que se trata del ganador del Óscar por El Club de los Desahuciados - 94%. Este es uno de los primeros vistazos oficiales que tenemos del esperado filme que concluyó su rodaje hace unos meses.

House of Gucci es uno de varios proyectos que está realizando Scott. El cineasta responsable de clásicos como Gladiador - 76% y Alien - El Octavo Pasajero - 97% regresará este año con dos filmes muy anticipados para finales de año. Este drama criminal contará qué es lo que llevó a la esposa a planear un atentado contra su ex marido. El reparto también incluye al legendario Al Pacino, así que ya pueden darse una idea de las razones por las que ha llamado tanto la atención. Los fans también han destacado el cambio radical de Leto.

"Jared Leto en el papel para el que nació ... el detective de la policía de Nueva York Andy Sipowicz"

