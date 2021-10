Duna: Stephen King comparte su reseña de la película

Duna - 75% ha llegado a los cines, y en Estados Unidos también a HBO Max. Los fans del libro o de las anteriores adaptaciones ya están disfrutando de esta aventura épica de ciencia ficción, y algunos famosos han expresado su opinión sobre el trabajo realizado por Denis Villeneuve. Uno de los escritores estadounidenses más populares, Stephen King , también se ha unido a los que comparten sus opiniones sobre Duna.

La película narra la historia de Paul Atreides, hijo del duque Leto Atreides, quien debe enfrentarse a una conspiración en contra de su familia en el planeta desértico de Arrakis, donde el imperio extrae una especia que es muy necesaria para el funcionamiento del sistema. Duna cuenta con un elenco de estrellas, conformado por Timothée Chalamet como Paul, Zendaya como Chani, Javier Bardem como Stilgar, Jason Momoa como Duncan Idaho, Josh Brolin como Gurney Halleck, Stellan Skarsgård como el barón Vladimir Harkonnen, Dave Bautista como Glossu Rabban, y David Dastmalchian como Piter De Vries.

Lo que más sorprendió a Stephen King, según podemos leer en su tuit, es que los efectos visuales son increíbles, y el hecho de que la humanidad pueda hacer ese tipo de cosas y no alcanzar la paz mundial, es algo que no puede creer. Aquí les dejamos su tuit para que lo vean por ustedes mismos:

I watched it with my wife this afternoon. Really long but really good. Hard to believe we can do all these amazing special effects and still not achieve world peace. https://t.co/langJ7mkai