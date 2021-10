Nick Fury originalmente sólo iba a aparecer en Iron Man

Nick Fury se ha convertido en uno de los personajes más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel gracias al paso del tiempo. Interpretado por Samuel L. Jackson. Fury se ha desempañado como agente secreto, el encargado de dar sentido a la iniciativa Vengadores, comandando parcialmente sus fuerzas y haciendo la diferencia en el mundo cuando un peligro cósmico acecha en los alrededores. Pero Nick no estaba pensando como una figura de larga duración en el MCU. Nueva información revela los planes iniciales del estudio y eran un poco diferentes.

Fury apareció por primera vez en la escenas post-créditos de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% para hablarle a Tony Stark sobre los Avengers, y fue ahí cuando Marvel Studios sembró esa esperanza que dio sentido al universo cinematográfico que todos conocemos. El nuevo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, revela un detalle muy especial sobre los planes que la empresa tenía para Nick durante la preproducción de Iron Man, una realidad que hizo posible todo lo que ahora conocemos en el MCU (vía Comicbook):

[Jeremy Latcham, productor asociado de Iron Man] dice que llamaron a Jackson y le preguntaron si todavía estaba interesado y, de ser así, haría un cameo para ellos. 'No teníamos un trato con él para futuras películas. Era sólo esta extraña idea que tal vez a la gente le importaría una mierda si la colocábamos al final. Jackson estuvo de acuerdo, e incluso si la escena no significaba mucho en ese momento, el equipo de Marvel Studios decidió que debía permanecer lo más secreto posible para tratar de preservar una sorpresa para los fanáticos del cómic.

Nick Fury se convirtió en parte fundamental de los siguientes años del MCU, apareciendo en muchas de las películas, ya sea como personaje secundario o con algún cameo trascendental. Lo cierto es que ya forma parte innegable de la familia Marvel y todavía le quedan muchos años por delante en las aventuras de la saga, ¿tendrá alguna especial de conclusión tal y como la obtuvieron Capitán América y Iron Man en su momento? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

Marvel Studios está pasando por una etapa optimista justo ahora. Black Widow - 87% fue un éxito mediano, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% resultó un poco mejor; ahora viene Eternals y las preventas han resultado excelente, aspirando a ser el mejor estreno de noviembre y tal vez del año, sin embargo, el puesto como el hit más grande de 2021 probablemente sea para Spider-Man: Sin Camino A Casa, la película que todo mundo ha estado esperando, la tercera entrega del Hombre Araña que todos quieren ver y que le dará a Marvel Studios cientos de millones de dólares en ganancias.

Mientras que la Saga del Infinito se centró en los problemas del planeta Tierra, la nueva era del MCU traerá al multiverso y es probable que nuestros personajes tengan que enfrentarse a los dilemas y entes de otras dimensiones, algo muy esperado por los fanáticos. Todo mundo está preparado para ver, por ejemplo, al Hombre Araña de Tom Holland y a sus contrapartes de otros universos (si es que los rumores son verdad). Peter Parker tiene un gran camino por delante, pero es necesario que los ejecutivos y creativos de Marvel Studios y Sony tomen las decisiones correctas.

Eternals llegará a salas de cine el próximo 5 de noviembre; Spider-Man: Sin Camino a Casa tendrá su estreno el 17 de noviembre, ideal para que Marvel Studios cierre el año con broche de oro. ¿Superarán las expectativas del público o se quedarán medias?

