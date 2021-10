Showrunner de The Boys promete jamás volver a utilizar armas reales durante las grabaciones

Hollywood sigue conmocionado por el fatal accidente en el set de Rust hace algunos días, en el que Halyna Hutchins perdió la vida y Joel Souza resultó gravemente herido. Incontables artistas de la industria han emitido declaraciones al respecto y ahora se suma Eric Kripke , showrunner de The Boys, quien a través de redes sociales promete nunca volver a utilizar un arma real durante las grabaciones. El terrible acontecimiento funcionará para que los departamentos de props no vuelvan a utilizar pistolas verdaderas en el futuro.

No te pierdas: Rust: trabajadores dejaron el set 12 horas antes de la muerte de Halyna Hutchins por las malas condiciones laborales

Las investigaciones sobre el incidente en el plató de Rust no han llegado a término. Se sabe que el pasado 21 de octubre Alec Baldwin disparó un arma y que el proyectil hirió mortalmente a Hutchins, quién murió poco después, además, hirió a Souza en el hombro. De acuerdo con información policial, a Alec le entregaron el arma asegurando que no estaba cargada, por lo que existe un caso de negligencia o error de logística entre los encargados de la utilería. La desgracia ha inspirado a Kripke a emitir algunas declaraciones sobre el caso:

Te invitamos a leer: Jeff Bezos es criticado por celebrar el éxito de El Juego del Calamar

Someone hurt or killed on my set is my worst nightmare. Sending love to Halyna Hutchins' family, @JensenAckles, cast & crew of "Rust." I'm so sorry. In her memory, a simple, easy pledge: no more guns with blanks on any of my sets ever. We'll use VFX muzzle flashes. Who's with me?