Fans recuerdan a Carrie Fisher por su cumpleaños

Carrie Fisher pasó a la historia gracias a su papel de Leia en Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%. Desde su primera aparición en la cinta de George Lucas, quedó claro que la actriz marcó a la princesa con algo de su personalidad y fortaleza, y terminó por entregarnos uno de los personajes femeninos más importantes del género. Fisher se unió a Mark Hamill y Harrison Ford para volver a la nueva trilogía que inició con Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver y John Boyega. Buena parte de los fans se emocionaron cuando se reveló que el personaje de Leia cobraría más importancia dentro de la saga.

Suscríbete aquí a Disney Plus

En Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, la entrega más controversial de todas, vimos una faceta nueva del personaje donde no sólo era claro que también tenía La Fuerza, sino que tenía un mejor manejo de ella de lo que se esperaba. Aunque la empresa aseguró que todavía había muchos planes para otros proyectos donde la actriz podría participar, la muerte de Fisher en diciembre del 2016 detuvo esas ideas. Su pérdida realmente fue grande, en especial porque iba más allá de los conocedores de la saga.

Carrie Fisher actuó en más de 80 proyectos y escribió otros tantos. Su vida fue difícil y, en muchos sentidos, demasiado pública. Su adicción a las drogas, y su proceso para ser diagnosticada con trastorno bipolar fueron muy conocidos gracias a que ella no temía hablar al respecto. En más de una ocasión se presentó ante el público y con total honestidad reveló detalles sobre su pasado, sus momentos más bajos y la complicada, pero fuerte, relación con su madre, la también actriz Debbie Reynolds. También, mucho antes de tener los movimientos feministas que revelaban los malos tratos en Hollywood, la intérprete ya comentaba estos desagradables secretos y siempre se mantuvo como una voz femenina muy fuerte.

Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016 a los 60 años de edad, y desde entonces es recordada por sus seguidores y colegas cada año. El 21 de octubre de 2021 la actriz habría cumplido 65 años y es la excusa perfecta para que el mundo la recuerde:

Hoy recordamos a nuestra princesa, la inspiradora Carrie Fisher en el que habría sido su cumpleaños 65.

Today we’re remembering our princess, the inspiring Carrie Fisher on what would have been her 65th birthday. pic.twitter.com/FwNrNllISL — Star Wars UK (@StarWarsUK) October 21, 2021

En 1987, Fisher publicó un libro autobiográfico llamado Postales que luego fue llevado a la pantalla grande por Mike Nichols con Meryl Streep y Shirley MacLaine como protagonistas.

También te puede interesar: Star Wars: Carrie Fisher podría regresar en dos producciones más de Lucasfilm

Billie Lourd, hija de Fisher, habló hace poco para New Day Podcast y explicó que el proceso de duelo, al perder a su madre y abuela casi al mismo tiempo, no ha sido fácil, en especial porque muchos de sus comentarios son sacados fuera de contexto por algunos medios. La también actriz reveló:

Todo lo que digo se convierte en un titular que no quise decir. Está uno en el que dije algo, y fue como tres meses después de que ella murió. No sabía de qué demonios estaba hablando o quién demonios era o qué estaba pasando. Y dije algo como: “Bueno, ahora que se han ido, puedo ser solo Billie.”

Lourd se refirió a que este comentario fue tomado por algunos como si se alegrara del fallecimiento de su madre, porque ella no quería tener una trayectoria bajo su sombra. Lo cierto es que, en general, los fans de Fisher han sido bastante amables con Billie Lourd y saben que el duelo puede durar mucho tiempo, así que prefieren resaltar siempre lo bueno de Fisher:

“No dejes que lo que piensas que ellos piensan te detenga y cuestiona todo lo que eres.” Gracias por ser una inspiración para mí y para tantas mujeres desde 1977. Te amo y te extraño siempre. Feliz cumpleaños.

“do not let what you think they think of you make you stop and question everything you are.” — carrie fisher



thank you for being such an inspiration to me and so many women since 1977. i love and miss you always. happy birthday, space momby. ❤️✨ pic.twitter.com/NJ4JIRKIV7 — mandy ♡’s ana (@leiasflyboy) October 21, 2021

“Rara vez odio, pero cuando amo, amo por millas y millas. Un amor tan grande que debería estar fuera de la ley.” Feliz cumpleaños, la sublime Carrie Fisher, la echamos mucho de menos.

“I don't hate hardly ever, and when I love, I love for miles and miles. A love so big it should be outlawed ...”



Happy birthday, the sublime Carrie Fisher, sorely missed...



Photo: Harry Benson, 1978 pic.twitter.com/v4at5FMRxR — Megan Abbott (@meganeabbott) October 21, 2021

Feliz cumpleaños, Carrie Fisher. Siempre una inspiración, fuera y dentro de la pantalla.

Carrie Fisher, no hay nadie como tú.

carrie fisher, there's no one like you💜 pic.twitter.com/guKBIhYWj8 — zed (@vadersanakin) October 21, 2021

Feliz cumpleaños a la princesa y a nuestra madre espacial, Carrie Fisher. Siempre estarás en nuestros corazones.

Happy Birthday to the princess and our space mom, Carrie Fisher 💛 you’ll always be in our hearts pic.twitter.com/rcCpdKnB3r — Okiro (@TheFirstOkiro) October 21, 2021

El tributo a Carrie Fisher sigue siendo una de las cosas más bellas. Te amamos por siempre, Carrie.

carrie fisher’s tribute is still one of the most beautiful things. love you forever carrie pic.twitter.com/JRnxQJeHxm — Peanut (@REYSKYGOAT) October 21, 2021

Feliz cumpleaños 65 Carrie Fisher. Desearía que todavía estuvieras con nosotros, princesa. Te extrañamos todos los días.

Happy 65th Birthday Carrie Fisher. Wish you were still with us princess, we miss you everyday💙 pic.twitter.com/6OtHdCWGeJ — anish🎃 | ⊃∪∩⪽ Week (@sithshailar) October 21, 2021

LucasFilm quiere honrar el legado de Fisher y la princesa Leia, por lo que se ha hablado mucho de desarrollar una serie precuela donde veamos más de ella. La tecnología está en un punto muy bueno para poder usar el rostro de la actriz si se les da permiso, así como de encontrar a una joven promesa que pueda hacerle justicia al personaje. Pero incluso si no volvemos a ver nada más de Leia su figura ya pasó a la historia y Carrie Fisher era la única que pudo haberlo logrado.

No te vayas sin leer: Carrie Fisher recibirá su estrella, de manera póstuma, en el Paseo de la Fama de Hollywood