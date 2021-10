Mujer Maravilla 1984: Gal Gadot iba a abandonar la película si no le subían el sueldo

No es noticia que Hollywood tenga un siniestro historial de brecha salarial de género. Las mujeres en la industria no ganan lo mismo que los hombres, pese a hacer el mismo trabajo y, a veces, pese a contar con la misma experiencia. Es por ello que Gal Gadot no se conformó con dejar su salario en la misma cifra por Mujer Maravilla - 92% para regresar en la secuela Mujer Maravilla 1984 - 76% y dice que estaba dispuesta a dejar el papel por ello.

En entrevista con Elle, la actriz Gal Gadot explicó que tenía bien claro tras el éxito de Mujer Maravilla en la taquilla que la dinámica había cambiado y ahora ella tenía más poder de negociación que antes de ese primer filme. Explicó que pidió un aumento para regresar para la segunda parte, de no haber acordado con el estudio, asegura que hubiera estado lista para dejar perder el papel y negarse a regresar al set:

[Al principio, cuando le dieron el papel] estaba extremadamente agradecida. Esa fue mi primera gran oportunidad. Si lo ves como un juego de cartas, mi mano era mejor. Estaba dispuesta a dejarlo perder y no hacerla si no me pagaban justamente.

En caso de que no recuerden, Mujer Maravilla - 92% hizo más de US $800 millones a nivel mundial. El filme de Patty Jenkins también fue recibido por la crítica con gran aclamo. No obstante, tanto la directora como la protagonista han sido claras en que tuvieron que renegociar para volver a la segunda parte. Esto ya que el filme es realmente el primero de una heroína femenina en probar su éxito en recaudación.

Desafortunadamente, la secuela no contó con el mismo destino. El filme falló en impresionar tanto a la crítica como a los seguidores. Y por si eso fuera poco, también se vio afectada por la pandemia, ya que se retrasó más de seis meses y fue la primera película que el estudio Warner Bros decidió lanzar bajo su estrategia simultánea en HBO Max. Encima de eso, su estreno se llevó a cabo a mediados de diciembre antes de la segunda ola de la pandemia en varios países.

Todos estos factores no fueron ignorados. Apenas el pasado sábado, se confirmó que Jenkins está trabajando, como se sospechaba, en una tercera parte. Wonder Woman 3 se encuentra actualmente en desarrollo y, previamente, la directora había explicado que ya tenía más o menos clara la historia. Gadot también regresará como la amazona, así que sólo queda esperar que puedan hacerle mejor justicia a la primera cinta.

Mientras tanto, el papel sí sirvió para catapultar la carrera de la actriz israelí, misma que este año causó polémica por tuits a favor del ejército de ese país durante una semana de intesos bombardeos en territorio palestino. Fuera de estos temas, la veremos de vuelta en la esperada Red Notice, un filme de acción de Netflix que llegará antes de terminar el año a la plataforma y en el que comparte créditos con Dwayne Johnson y Ryan Reynolds.

