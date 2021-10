DC FanDome: Peacemaker, con John Cena, lanza su primer tráiler

Es un gran día para Warner Bros., HBO Max y los fans de DC, porque se ha liberado un nuevo adelanto de Peacemaker, la serie protagonizada por el personaje del mismo nombre que fue interpretado por John Cena en El escuadrón suicida - 91%. Este spin-off de la adaptación que llegó hace poco a la pantalla presenta al luchador convertido en actor como el personaje principal, una vez descrito por el director James Gunn como "el idiota más grande del mundo", y quienes vieron la película de seguro sabrán muy bien a lo que se refiere.

A principios de este mes nos tomó por sorpresa el primer clip de la serie que llegará en exclusiva a la plataforma de streaming, y es digno de ser mencionado que apenas un minuto de contenido fue suficiente para saber que esta producción, y el personaje en sí, mantendrán la sátira que vimos en la película. Pero también sabemos que regresarán algunos personajes, como el grupo que vimos trabajando junto a Amanda Waller en la misión, el cual es el mismo que después la traicionó para ayudar a este grupo disparejo de antihéroes y/o villanos a salvar el mundo de la amenaza que representó Starro.

Gunn parece genuinamente entusiasmado con la serie, a pesar del deslucido desempeño en taquilla de El escuadrón suicida, en la que se introdujo a Peacemaker. La producción, que además de Cena tuvo a Idris Elba y Margot Robbie como protagonistas, en una especie de secuela y reinicio del equipo de los cómics de DC no pudo recuperar su presupuesto de US$185 millones, pero parte de la razón de los retornos decepcionantes es que aparte de la pandemia, Warner Bros tomó la controvertida decisión de lanzar sus películas en cines y de forma simultánea en streaming a través de HBO Max.

Pero en lo que respecta al futuro, el estudio está muy a gusto con el trabajo de James Gunn y sus ideas, al punto de que el cineasta está armando otros proyectos de DC además de Peacemaker, que llegará en enero. Gunn escribió los ocho episodios y dirigió cinco de acuerdo con lo que detalla Comic Book. Además de Cena, Steve Agee y Jennifer Holland, la serie ha sumado nuevos actores, entre los que destaca la adición de Danielle Brooks, una de las actrices que el público pudo ver en Orange Is the New Black - 80%.

De acuerdo con lo mostrado por los adelantos de Peacemaker, todos parecen odiar a Amanda Waller, pero sin duda será interesante conocer la dinámica de estos agentes con el protagonista que no es más que un sociópata trastornado que se ve a sí mismo como un salvador. Al parecer, la tarea del gobierno estadounidense es la de convertirlo en el tipo de superhéroe que la gente debe admirar.

Pero si la gente supiera qué tipo de persona es en realidad el “Pacificador” de John Cena, no querrían absolutamente nada que ver con él, principalmente por su sed de sangre, pero también porque es una especie de idiota. De hecho, Gunn contó que es un hombre que tiene muchos problemas, así que hacerlo agradable de buenas a primera no es algo en lo que se ha tomado mucho tiempo, sino que prefiere desarrollarlo porque “tiene mucho por aprender”.

La serie de Peacemaker, que actúa como una secuela de El escuadrón suicida según lo que ha confirmado el director, lo cual tiene demasiado sentido después de la escena post-créditos, se estrenará en HBO Max en enero de 2022, en lo que parece ser una más que interesante expansión de lo que hizo Gunn con la película que aparentemente refuerza las renovadas intenciones del estudio en relación con el futuro de la franquicia.

