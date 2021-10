DC FanDome: Aquaman and the Lost Kingdom lanza un detrás de cámaras

Si eres de los que amó Aquaman - 73%, la primera aventura en solitario del superhéroe interpretado por Jason Momoa, te encantará saber que la secuela de la historia que se convirtió en el mayor éxito de taquilla de la franquicia pasó por DC FanDome y ahora conocemos un poco más sobre la secuela que continuará con la expansión del universo que rodea a este personaje que surgió en los cómics, el cual ha fascinado al público en parte por la visión del cineasta James Wan, quien continúa a cargo de las adaptaciones del atlante.

Aquaman es la única película del DCEU que recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo. Es genial por muchas razones que incluyen ver a los habitantes de Atlantis rodeados de todo tipo de criaturas, el factor divertido de la cinta, una batalla de proporciones épicas, efectos especiales sobresalientes e incluso criaturas espeluznantes en las profundidades. Como un completo homenaje a las películas de acción de la década de 1980, Aquaman incluye frases ingeniosas y acción. La película muestra a Arthur luchando por aceptar sus responsabilidades tanto con Atlantis como con la gente de la Tierra.

Además, actúa como un defensor del océano, algo aún más relevante hoy en día, hasta que el destino pide su intervención en los asuntos reales después de que su medio hermano Orm (Patrick Wilson ) orquesta un conflicto con la superficie. La adaptación toma varios elementos de la serie de cómics que tuvo el superhéroe en New 52, pero destacó principalmente porque aparte de tener su propio estilo, DC no parece haber apresurado al equipo creativo en una secuela, optando por la calidad sobre la cantidad después de que un esfuerzo apresurado por reunir su lista de héroes en la pantalla resultó en críticas y recepción moderadas.

El año pasado, Wan comenzó a dar pistas sobre la película que ya tuvo un adelanto en DC FanDome, el evento virtual donde las películas y series basadas en los cómics de la editorial presentan vistazos oficiales al público, y parece que Aquaman sigue en el camino correcto. Los fans de los superhéroes tienen en la mira a la próxima aventura del atlante que llegará a la pantalla con el nombre de Aquaman and the Lost Kingdom.

No se saben tantos detalles de la trama, pero está confirmado el regreso de Yahya Abdul-Mateen II, lo cual es un indicador importante. Aún así, tenemos algunas ideas sobre dónde retomará Aquaman 2 después de la primera película. En una entrevista con Total Film, el director James Wan, quien está de regreso, reveló que la historia estará inspirada en gran medida en la película de terror de culto Planet of the Vampires, lo que también insinúa que de alguna forma se apoyará en el género de horror.

Por supuesto, Jason Momoa repetirá su papel de Aquaman/Arthur Curry. Otros miembros del elenco que regresan incluyen a Amber Heard como Mera y Patrick Wilson como el medio hermano de Arthur, Orm Marius. Yahya Abdul-Matteen II también ha confirmado que aparecerá en la secuela como David Kane/Black Manta. En la escena de la mitad de los créditos, el Dr. Stephen Shin (Randall Park) rescató a Kane, confirmando su supervivencia y provocando su regreso.

Un informe de The Hollywood Reporter también compartió que Indya Moore y Vincent Regan se han unido al elenco. Aquaman and the Lost Kingdom se estrenará en diciembre de 2022; con esto, Warner Bros. está tomando una fecha muy similar a la del lanzamiento de Aquaman. El mes de diciembre tiene gran potencial para que el superhéroe pueda repetir el éxito en taquilla de su primera película, pero habrá que ver qué tanto se llenará el calendario con estrenos en el futuro.

