Evangeline Lilly dice que en Marvel hacen las mejores películas y series de superhéroes

La actriz Evangeline Lilly no había estado en las noticias recientes desde su polémica en torno al Covid-19 en 2020, pero ahora que se encuentra promocionando su nueva película, South of Heaven, fue entrevistada por Collider e hizo declaraciones que ya están dando de qué hablar. Una de las cosas que ya sabíamos es que no es fanática del cine de superhéroes, pero sí que lo es del Universo Cinematográfico de Marvel del que forma parte, y antes de que piensen que lo dice sólo por conveniencia, esperen a leer sus palabras.

Evangeline Lilly se unió al mundo de superhéroes en 2015 en Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%, donde interpretó a Hope Van Dyne, y regresó al papel en 2018 con Ant-Man and the Wasp - 85%, cinta en la que tuvo mucho más protagonismo. En 2019 tuvo una breve participación en Avengers: Endgame - 95%, y próximamente estará en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Antes era conocida por sus papeles en la serie Lost y las películas El Hobbit: La Desolación de Smaug - 75%, El Hobbit: La Batalla De Los Cinco Ejércitos - 60% y Gigantes de Acero - 60%.

Formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel no era algo que ella buscara, pero se sintió emocionada al darse cuenta de que Ant-Man: El Hombre Hormiga era muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada. En la reciente entrevista con Collider, la actriz dijo lo siguiente sobre la franquicia de superhéroes en la que actúa:

[Marvel] son los mejores haciendo películas de superhéroes que he conocido. Y sé que no estoy sola en eso, así que no es algo revolucionario decirlo, excepto que en realidad no me gustan las películas de superhéroes. Entonces viniendo de mí, eso es diferente. Creo que son realmente inteligentes. Creo que son muy, muy, muy buenos en lo que hacen y es por eso que quería involucrarme con esta franquicia.

A pesar de que tiene detractores de la talla de Martin Scorsese y Denis Villeneuve, el Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con algunos récords qué difícilmente serán superados en el futuro cercano, como el ser la franquicia más taquillera de la historia. Una ventaja enorme que tiene sobre otras franquicias como Harry Potter o Star Wars (las cuales ocuparon el primer lugar como las más taquilleras en el pasado), es que en Marvel tienen superhéroes e historias provenientes de décadas de trabajo de muchos artistas. En el caso de Harry Potter, por ejemplo, sólo existe una fuente primaria de inspiración, los libros de J.K. Rowling , que son siete, cualquier nueva producción ambientada en ese universo es un derivado que difícilmente tendrá el impacto de la saga de Harry Potter.

Star Wars tiene un poco más en común con Marvel si tomamos en cuenta que por décadas se desarrolló un Universo Expandido, conformado por cómics, novelas y videojuegos. Si bien estos variaban mucho en calidad, lo mismo podríamos decir de los cómics de Marvel, y lo hecho por la compañía en su universo cinematográfico es notable, así que Disney podría haber tomado lo mejor del Universo Expandido de Star Wars y explotarlo como Marvel Studios, pero quisieron tomar un camino diferente que ha tenido más errores que aciertos.

Pero dejando a un lado la taquilla, que no es lo más importante, la recepción que han tenido los blockbusters del MCU entre el público y la crítica es positiva, aprendiendo de sus errores con cada nueva entrega, la franquicia ha podido mantenerse actualizada y en constante evolución. Después de Avengers: Endgame algunos dijeron que sería difícil superarse para Marvel Studios, pero las series WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, Loki - 96% y What If...? - 84% son la prueba de que hay un gran futuro por delante.

