Letitia Wright niega haber esparcido mentiras sobre las vacunas en set de Black Panther 2

A casi un año de la aprobación de las primeras vacunas anti COVID-19, es increíble que todavía muchas personas pongan en duda su seguridad y eficacia. No obstante, la ciencia la presión social a protegerse no ha funcionado en todos. Por segunda ocasión, la actriz Letitia Wright ha tenido que aclarar que no ha compartido desinformación sobre los fármacos para combatir la pandemia, aunque lo ha hecho de una forma algo evasiva.

A través de redes sociales, Letitia Wright, actriz mejor recordada por ser la princesa Shuri en Pantera Negra - 90%, negó el reporte que hace unos días hizo la revista The Hollywood Reporter sobre cómo supuestamente había estado compartiendo desinformación sobre las vacunas en el set de la esperada Black Panther: Wakanda Forever. Aunque dice que el medio miente sobre su comportamiento, no menciona nada sobre los fármacos:

Me entristece tener que abordar los reportes de The Hollywood Reporter publicados el pasado seis de octubre. El reporte hablaba sobre mi comportamiento en el set de Black Panther 2, los cuales yo aseguro no son nada ciertos. Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que trabajo muy duro en mi arte y mi principal propósito es siempre hacer algo de impacto e inspirador. Esta es y siempre seguirá siendo mi principal meta.

Como mencionábamos, nada de esto hace mención de las vacunas. La situación sobre este tema comenzó hace unos meses cuando Wright compartió el sermón de un pastor que ponía en duda la eficacia de los fármacos. En esa ocasión, tuvo que salir dar explicaciones y se alejó de las redes sociales. La revista aseguró, hace unas semanas, que fuentes suyas reportaban que ella seguía compartiendo información falsa. Esto en un reportaje sobre cómo el escepticismo le está costando millones a la industria en retrasos por brotes de la enfermedad.

Lo irónico aquí es que Wright interpreta a uno de los personajes más listos del universo de Marvel, pero en la vida real parece no estar tan cerca de poner su confianza en los científicos y los desarrollos científicos que han entregado las vacunas en un tiempo récord. El estudio no se ha pronunciado al respecto y, hasta ahora, no se sabe de que haya habido brotes en la producción en la que ella está trabajando.

Lo que seguro ha puesto más presión en la actriz para responder al reporte es que Black Panther 2 necesitará un nuevo protagonista que tome el manto del personaje principal tras la muerte de Chadwick Boseman. En las historietas, Shuri llega a portarlo, por lo que lo menos conveniente para ella en estos momentos es causar una innecesaria polémica por seguir las creencias infundadas de una figura religiosa en lugar de tomarse en serio la crisis sanitaria y ser responsable con lo que dice y hace para dejarla atrás.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará en julio de 2022. El filme es uno de los más esperados de ese año y le seguirá una serie sobre la nación africana ficticia en Disney Plus. De este show no se han revelado muchos más detalles, pero probablemente recibamos anuncios oficiales este 12 de noviembre cuando se lleve a cabo la celebración del Disney + Day.

