Black Panther 2: Acusan a Letitia Wright de difundir información falsa sobre vacunas en el set de filmación

Para muchos, el movimiento antivacunas no tiene mucho sentido. Desde hace años se comprobó que la información que comenzó todo el problema era enteramente falsa; sin embargo, teorías de conspiración y rumores todavía se propagan por el mundo. Parte importante para mantenerse vigente, es que varias figuras de Hollywood comparten esta postura. Gina Carano, Letitia Wright y Jessica Biel son sólo algunos de los nombres que son leales al movimiento. Algunos admiten que no es estar en contra de las vacunas, sino estar en contra de la vacunación obligatoria, debate que se inició con la reciente vacuna contra el COVID. Otros más son bastante intensos y comparten en sus redes sociales noticias y supuestos informes médicos que explican lo “malignas“ que son.

Sigue leyendo: Letitia Wright comparte video anti-vacunas y transfóbico

Letitia Wright saltó a la fama gracias a Pantera Negra - 90%. La inteligencia y actitud de su personaje terminaron por convertirla en una de las favoritas del UCM, y muchos esperaban ver más de Shuri en el futuro cercano. De hecho, con el triste fallecimiento de Chadwick Boseman, algunos fans especularon que podría convertirse en la protagonista y quedarse con el título de Black Panther tal y como sucede en los cómics. Sin embargo, la actriz ha afectado mucho su imagen en los últimos años y es que nadie esperaba que ella estuviera en contra de las vacunas.

En 2020, Wright publicó en su cuenta oficial de Twitter una serie de comentarios antivacunas y el público no tardó en dar a conocer su decepción. Eventualmente ella misma canceló su cuenta y hasta se habló de que Marvel y Disney hablaron con ella para que fuera más sutil con sus opiniones mal informadas. Por un tiempo algunas páginas aseguraron que su trabajo dentro de UCM corría peligro, pero esto nunca se confirmó.

Actualmente la actriz está trabajando en Black Panther: Wakanda Forever y parece que no desiste en compartir su postura. Según The Hollywood Reporter, en pleno set de filmación Wright ha causado problemas entre el crew y el elenco porque se la pasa hablando de su posición antivacunas en un intento por convencer a otros, a pesar de que los protocolos actuales de Hollywood insisten (no obligan) en vacunarse. La misma fuente también confirmó lo que había sido un rumor hace meses; que Wright cambió de representantes después del escándalo provocado por sus publicaciones originales.

También te puede interesar: Black Panther 2: Angela Bassett nos actualiza sobre el estado de salud de Letitia Wright

Esta actitud no salió de la nada, aunque la actriz no ha hablado públicamente, se cree que está promoviendo el movimiento antivacunas porque Disney acaba de dar a conocer una nueva política que indica que para trabajar todos deberán mostrar su certificado de vacunación. Aunque la empresa legalmente no puede obligar a nadie, es una condición que tiene derecho a promover para asegurar la salud de todos. Por supuesto, la idea no sólo viene de la compañía, también viene de varias asociaciones y sindicatos que buscan proteger a sus empleados, pues los contagios se siguen dando a pesar de los protocolos que permitieron volver a abrir las producciones en Hollywood.

Así como hay muchos antivacunas, también hay actores que defienden la vacunación y gracias a su reputación se pueden dar el lujo de decir que no trabajarán hasta que todos en el set estén vacunados. Aquí el asunto va más allá de una opinión personal. La enfermedad es real y por mera empatía uno debería cuidarse aunque no se quiera vacunar para evitar contagiar a otros. Sin embargo, se han dado casos de personas que asisten a los sets sin cubrebocas ni otro tipo de protección y que mienten sobre su salud, provocando contagios innecesarios.

A estas alturas, básicamente estamos hablando de una guerra interna en Hollywood. Si suben los contagios volverán a cerrar producciones y eso no beneficia a nadie. El año pasado se dio una baja importante en la industria, desde estrenos que no se concretaron hasta filmaciones que tuvieron que cambiar de estado. Muchas compañías y productoras están siguiendo la misma línea que Disney, pero otras sólo piden vacunación obligatoria a los actores y a aquellos que interactúen con ellos. En los próximos meses sabremos cómo resulta todo esto y si habrá consecuencias reales para aquellos que no quieran seguir los protocolos.

No te vayas sin leer: Gina Carano compara a Joe Biden con Harvey Weinstein por la vacunación obligatoria y la destrozan en redes sociales