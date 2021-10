Gina Carano compara a Joe Biden con Harvey Weinstein por la vacunación obligatoria y la destrozan en redes sociales

Gina Carano fue una estrella muy querida de The Mandalorian - 91%, la serie de Lucasfilm que se ganó el corazón de todos en 2019, sin embargo, la actriz quedó fuera de la producción tras emitir algunos comentarios problemáticos en sus redes sociales a finales de 2020. Ahora vuelve a tomar sus perfiles en Internet para tocar otro tema sensible, obteniendo a cambio críticas e insultos. Cada vez es menos probable que sea contratada para otro gran proyecto de Hollywood.

No te pierdas: The Mandalorian: Giancarlo Esposito habla sobre el posible regreso de Moff Gideon en la tercera temporada

En The Mandalorian, Gina interpretó a Cara Dune, ex-combatiente de la Resistencia que se une a Din Djarrin en algunas misiones con objetivos específicos, convirtiéndose en amiga confiable del protagonista y en heroína de lore más reciente de Star Wars. Pero la fama y el cariño de los fans le duró poco a Gina, pues a finales del año pasado hizo algunas publicaciones controvertidas en redes, clavando su tumba en febrero de 2021 cuando dijo que los republicanos son tan perseguidos como los judíos en el Holocausto. The Walt Disney Company tuvo suficiente con ella y fue despedida inmediatamente.

Gina tomó su perfil en Twitter para publicar un meme en el que compara el escándalo de Harvey Weinstein con el mandato hecho por Joe Biden al pueblo estadounidense respecto a la toma de vacunas, misma que se ha tornado obligatoria en algunos aspecto de la vida cotidiana (para trabajar, viajar o entrar a lugares específicos). Carano utiliza el meme del Spider-Man que se encuentra consigo mismo para asimilar el ejemplo.



Te invitamos a leer: Chloé Zhao revela que quiere dirigir una película de Star Wars

Aunque Gina Carano tiene algunos seguidores que piensan como ella, la gran mayoría se tomó el tiempo de dejarle comentarios negativos o críticas en su publicación. La actriz asumió hace tiempo la postura antivacunas y se niega a tomarla, hecho que desata los señalamientos de los usuarios de redes que manejan otras perspectivas.

Desde su salida de The Mandalorian, los fans están ansiosos por saber quién tomará el lugar de la actriz en la serie, sin embargo, Disney y Lucasfilm no han ofrecido detalles sobre las decisiones que tomarán para llenar el vacío. Hace algunos días saltó a las redes el rumor del comienzo de grabaciones para la tercera temporada, y que estas habrían comenzando por el momento sin Pedro Pascal. ¿Quién se convertirá en la nueva heroína femenina de los próximos capítulos? Tendremos que esperar por las noticias en redes o hasta el lanzamiento de la siguiente temporada.

El tuit de Gina Carano ya le dio la vuelta a las redes sociales y los usuarios no se lo pensaron dos veces al momento de criticar o abiertamente insultaron a la actriz, ya sea con un comentario en el post o haciendo retuits y dedicándole algunas palabras condenatorias. Hace tiempo que a Gina dejaron de importarle lo que los otros digan de ella y sigue utilizando sus redes para vaciar pensamientos que resultan poco convenientes en este momento. No sería raro imaginar que la actriz se encuentra en la lista negra para muchos estudios de Hollywood. A continuación te presentamos una serie de tuits que señalan y destrozan el meme compartido por Carano.

Again with the non-comparable topics? You'd think she would learn. Can't expect everyone to be smart. https://t.co/AhNX1ebWza

This has to be without a doubt one of the most asinine and ill-intentioned things I’ve ever seen. Gina Carano and everyone that defends her or this should be ashamed of themselves and can fuck all the way off https://t.co/lIXnvakCZD