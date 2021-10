Chloé Zhao revela que quiere dirigir una película de Star Wars

Star Wars no ha tenido buenos años en cuanto a sus productos recientes para cine, por lo que Lucasfilms y The Walt Disney Company han estado explorando nuevos horizontes en la pantalla chica. Por el momento, las películas se encuentran en un receso y proceso de desarrollo, pero hay alguien muy especial que ya les está poniendo un ojo encima. De acuerdo con un artículo de Empire, Chloé Zhao quiere dirigir una cinta de Star Wars en el futuro, además revela que la saga tuvo un gran impacto en su vida.

Chloé se ganó el reconocimiento del mundo gracias a su trabajo en Nomadland - 100%, película que le valió el premio Óscar a Mejor Directora. Mucho antes de su gloria ante AMPAS y el mundo, Zhao ya había dirigido Eternals junto a Marvel Studios, sin embargo, la película se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. La cineasta fue entrevistada por Empire y el autor compartió algunos fragmentos del artículo a través de su cuenta en Twitter, pieza que todavía no ha sido publicada oficialmente en el sitio de la revista.

En un punto del encuentro, Empire cuestiona a Richard Madden sobre las posibilidades de convertirse en el nuevo James Bond, pero él prefirió no emitir comentario alguno. Poco después pasa con Zhao y el periodista revela su secreto vinculado a Star Wars:

Zhao dijo lo siguiente:

Also, Chloe Zhao mentioned Star Wars five or six times as being really close to heart. So after a while, I asked her this... and got a quite intriguing answer. GIVE CHLOE ZHAO A STAR WARS MOVIE PLS @disney pic.twitter.com/YWkJ6l1UUK