Eternals supera a Shang-Chi y Black Widow en preventa de boletos

Eternals se ha convertido en una de las películas más esperadas de 2021 y los fans ya lo están demostrando con la compra masiva de boletos. La nueva cinta a cargo de Chloé Zhao tiene grandes posibilidades de convertirse en lo más taquillero del año, incluso más que Black Widow - 87% y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%, títulos a los que ya superó en la preventa de boletos con tan sólo 24 horas de disponibilidad. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Luego de un 2020 sin productos, Marvel Studios regresó este año con una buena carga de series y películas que se han transformado en lo más visto y comentado de las redes. Todo comenzó en enero con el lanzamiento de WandaVision - 95% en Disney Plus, siguiéndole Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, Loki - 96% y What If...? - 84% En julio empezaron las aventuras para la pantalla grande con Black Widow y poco después con Shang-Chi. Pero ni siquiera las dos anteriores fueron capaces de tener tanto éxito en la preventa de boletos como Eternals.

De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, Eternals ya recaudó US $2.6 millones tan sólo en Estados Unidos, todo gracias a la preventa de boletos en aquel país. Destaca por superar los US $1.4 millones de Shang-Chi y los US $2 millones de Black Widow en la misma etapa, superándose en un 86% y 30%, respectivamente. Queda claro que los fans de Marvel Studios tienen prioridades bien establecidas cuando se trata de ver las películas de la empresa; ahora que la crisis de salud global ha perdido potencial, las salas vuelven a llenarse como antes y Hollywood tiene la oportunidad de recaudar cifras grandiosas con sus producciones.

Marvel Studios se ha encargado de inyectar millones en la publicidad de Eternals. Por todos lados estamos viendo tráilers y adelantos que inspiran a los fans a comprar boletos. La película narrará la historia de una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra dando forma a su historia y sus civilizaciones; esta producción llama la atención del público no sólo por las imágenes épicas vistas en tráilers, también por ser, probablemente, la cinta más diversa del estudio, con un reparto y un staff en donde la inclusión y la representación están a la orden del día. Marvel Studios se ha convertido en un bastión de la diversidad en Hollywood y el público está fascinado.

Eternals ya superó los números de preventa de Shang-Chi y Black Widow, ¿será capaz de arrasar en taquilla y dejarlos atrás durante las primeras semanas en cartelera? Existen altas posibilidades de que sea así. Por otro lado, es menos probable que sea capaz de ser más exitosa que Spider-Man: Sin Camino A Casa, la siguiente película del Hombre Araña que seguramente llegará a cines para transformarse en el hit del año, todo gracias a los abundantes rumores sobre el regreso de los otros Spider-Men desarrollados por Sony en el pasado.

Los eventos en el final de Loki, es decir, la apertura del multiverso y la creación de realidades alternas a partir de la principal, serán fundamentales para el desarrollo de los años siguientes en el Universo Cinematográfico de Marvel. Las cosas se pondrán realmente interesantes para los personajes de la saga, en especial con la aparición de un nuevo y poderoso villano que pondrá de cabeza las multi realidades, ¿qué otros personajes nuevos llegarán? Hace poco se confirmó que el Eddie Brock de Venom: Carnage Liberado - 45%, sí forma parte del MCU, por lo que cualquier cosa podría pasar. Crucemos los dedos para obtener algunas sorpresas completamente inesperadas.

