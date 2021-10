Demi Lovato asegura que decirle “alien” a los extraterrestres es discriminación

La gran pregunta que ha atormentado y apasionado a millones de personas desde hace mucho (¿estamos solos de universo?) sigue sin ser respondida, por un lado los hallazgos de planetas en los últimos años sugieren que es muy probable la existencia de vida en otros planetas, pero estamos lejos de haber descubierto vida inteligente. Quienes todavía creen que extraterrestres inteligentes podrían haber visitado la Tierra, suelen ser fanáticos del "fenómeno Ovni", y unx celebridad que está llamando la atención al respecto es Demi Lovato, cantante e intérprete.

Lovato se encuentra promocionando su nueva serie titulada Unidentified with Demi Lovato, disponible en Peacock, donde busca descubrir la verdad sobre el fenómeno OVNI junto a su mejor amigo Matthew Scott Montgomery y su hermana Dallas Lovato. En una entrevista con Pedestrian (vía Billboard), llamó la atención la forma en la que Demi se refirió a la palabra alien, pues la describió como un término despectivo para los extraterrestres:

...creo que tenemos que dejar de llamarlos aliens porque aliens es un término despectivo para cualquier cosa. ¡Por eso me gusta llamarlos extraterrestres! Así que sí, eso es un pequeño detalle. Un poco de información que aprendí.

En inglés la palabra alien también se utiliza para los inmigrantes ilegales, aquellas personas que viven en un país pero no son ciudadanos de éste. En español alien se usa para referirse a los extraterrestres. Lovato continuó:

También he sido gran fanáticx de los ovnis desde que tengo uso de razón, así que en este programa mis dos pasiones se encuentran. ¿Cómo llegó a ser esto? Bueno, yo también he creído toda mi vida. Y solo pensé, ya sabes, estoy en una posición en mi carrera en este momento en la que estoy sumergiendo los dedos de los pies en muchas aguas diferentes. Y este fue el siguiente paso natural. Quería filmar todo lo que sucede cuando voy a buscar estos ovnis para que mis fanáticos puedan acompañarme.

Nadie puede asegurar que no hemos hecho contacto con civilizaciones extraterrestres, pero muchos científicos se mantiene escépticos ante las teóricas de conspiración y los avistamientos Ovni. Aunque ¿cómo tener completa certeza de que no viven ocultos entre nosotros como en Hombres de Negro - 92%? Eso sería un consuelo, pues es mucho mejor tener buenas relaciones con ellos, que cuentan con una tecnología súper avanzada, en lugar de ser invadidos por ellos como ocurre en cintas tipo Día de la Independencia - 60%, Battle Los Angeles - 35% o incluso Señales - 74%, donde por alguna extraña razón, los extraterrestres atacaban desnudos y no aprovechaban la tecnología que los había hecho viajar miles o millones de años luz por el espacio.

Ovni es el acrónimo de objeto volador no identificado, y el avistamiento de un ovni no significa que estemos viendo una nave extraterrestre; hay fenómenos naturales que se pueden confundir con naves extraterrestres, y también con brujas o con demonios. El tema es interesante de estudiar, pero una vez que se explora sin fanatismo ni preconcepciones, puede ser decepcionante para los creyentes como Lovato.

El famoso científico y divulgador Carl Sagan confesó que en su juventud fue un apasionado del fenómeno Ovni, pero al conocer más se dio cuenta de que la mayoría de los avistamientos tenían explicaciones naturales sin relación con naves espaciales. Esa falta de pruebas no debería desalentarnos, tal vez no veamos el primer contacto en nuestra vida, pero quizá las futuras generaciones, y los futuros fans tengan la oportunidad.

Mientras los científicos (y los fans del fenómeno Ovni) siguen investigando con la esperanza de tener un contacto cercano con vida inteligente de otro planeta, los fans de la ciencia ficción podrán seguir disfrutando de historias apasionantes sobre extraterrestres, desde las más sentimentales como E.T., El Extraterrestre - 98%, hasta las más realistas y cerebrales como Contacto - 62% o La Llegada - 94%.