Dwayne Johnson dice que equipo de Rápidos y Furiosos le agradeció por poner a Vin Diesel en su lugar

Durante años ha existido una tensión notable entre Vin Diesel y Dwayne Johnson, estrellas de Rápidos y Furiosos que no llevaron una buena relación durante la quinta entrega. Tiempo atrás, Johnson publicó un controvertido mensaje en Instagram en el que arremete contra su compañero llamándolo “candy ass”, “idiota” en una sola palabras, lo cual dio forma a una extensa polémica entre dos grandes figuras de la industria de Hollywood. Ahora, para Vanity Fair en su edición de noviembre, Dwayne revela que el equipo de Rápidos y Furiosos 5in Control - 78% le agradeció por las palabras dichas.

No te pierdas: Comentarios racistas de Clint Eastwood hechos en 1973 se hacen virales

En algunas escenas de Rápidos y Furiosos 5 observamos que los personajes de Toretto y Hobbs chocan, una tensión que no parece ser actuada y que en verdad guarda autenticidad. Dwayne Johnson ha tenido varias intervenciones en la saga multimillonaria, sin embargo, los roces que la figura detrás de todo no son pocos. Aquí las palabras compartidas por el ex-luchador en 2016 que pusieron de cabeza al fandom de las películas:

Mis co-protagonistas femeninas siempre son increíbles y las amo. Sin embargo, mis compañeros de reparto masculinos son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no son demasiado tontos para hacer algo al respecto de todos modos. Cuando veas esta película el próximo abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está hirviendo legítimamente, tienes razón.

Te invitamos a leer: Daniel Craig está celoso de los pectorales de Chris Evans

El tiempo ha pasado y Dwayne Johnson reflexiona sobre aquellos días en los que el problema con Vin Diesel estaba en su punto máximo. El actor 49 años revela que publicar aquel mensaje no fue su mejor idea y que se arrepiente (el post ya no puede encontrarse en su perfil); sostiene que hubiera preferido solucionar las cosas en silencio pero que finalmente cedió ante el impulso:

Simplemente no fue mi mejor día. [...] Causó una tormenta de fuego. Sin embargo, curiosamente… todos los miembros del crew encontraron su camino hacia mí y me lo agradecieron en voz baja o me enviaron una nota. Pero sí, no fue mi mejor día compartir eso. No debería haber compartido eso. Porque al final del día, eso va en contra de mi ADN. No comparto cosas como esa. Y me ocupo de ese tipo de tonterías lejos del público. No necesitan saber eso. Por eso digo que no fue mi mejor día.

Durante su encuentro con VF, el actor marcó la diferencia que existe entre él y Vin Diesel, declarándose como alguien que mira las cosas desde otra perspectiva: “[Somos] filosóficamente dos personas diferentes, y abordamos el negocio de la realización de películas de dos maneras muy diferentes. Es la filosofía de ir al trabajo todos los días. Mirando a todos como socios iguales.” Hasta el momento, Vin no se ha pronunciado al respecto desde su encuentro con Men's Health en junio; Dwayne ya compartió la portada de la nueva revista a través de Instagram, red social en la que tiene más de 274 millones de seguidores, y está siendo bien recibida.

Pero Dwayne Johnson no tiene que preocuparse por la saga de Rápidos y Furiosos. El maneja su propio imperio y guarda una fortuna de más de US $300 millones; sus incontables fans apoyan todos su proyectos y tienen muchos más planes para el futuro. Aunque Jungle Cruise - 70% no fue precisamente un éxito el verano pasado, la pandemia de coronavirus está cediendo y muy pronto lo veremos brillar en nuevas películas de la industria de cine más exitosa del mundo. Su introducción al Universo Extendido de DC con Black Adam es uno de los eventos más esperados.

También puede interesarte: Meryl Streep podría unirse al MCU con un personaje original