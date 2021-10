Comentarios racistas de Clint Eastwood hechos en 1973 se hacen virales

En el tiempo presente resulta casi imposible que las redes sociales olviden algunos comentarios hechos por las estrellas de Hollywood. Cuando algún famoso emite declaraciones que vaya contracorriente es fácilmente condenado y cancelado por los internautas, arruinando tal vez para siempre reputación ante los estudios de la industria. Clint Eastwood se ha convertido en el blanco de las críticas al desvelarse un comentario hecho en 1973 que ha sido marcado como racismo en contra de los nativos americanos.

Muchos todavía recuerdan (o tal vez no sean tantos) aquel episodio en la entrega número 45 de los premios Óscar, cuando la actriz nativa americana, Sacheen Littlefeather, rechazó tomó el escenario para rechazar el premio a Mejor Actor en nombre de Marlon Brando, quien estuvo nominado por su memorable interpretación en El Padrino - 99%. La protesta de Marlon se centró en la mala representación de los nativos en la industria de Hollywood, así como en la ocupación de Wounded Knee realizada por aquel tiempo. Littlefeather fue vitoreada y también abucheada por el público; poco después, Eastwood subió al escenario para decir lo siguiente:

Este hecho se viralizó en redes gracias a la publicación del usuario @rafaelshimunov, cuyo video sobre aquella noche ha sido reproducido más de 1.5 millones de veces y obtenido más de 34 mil likes.

1973: Native American actor Sacheen Littlefeather boo'd (and cheered) by Hollywood at the Oscars before being mocked by Clint Eastwood and almost physically assaulted by John Wayne simply for asking that Indigenous people not to be dehumanized in film.pic.twitter.com/BgOiuBq4hR