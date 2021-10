Daniel Craig está celoso de los pectorales de Chris Evans

Daniel Craig se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, todo gracias al estreno de Sin tiempo para morir - 83%, su último trabajo como James Bond en la pantalla grande. El actor de 53 años tiene muchos sentimientos encontrados y habló de algunos en una reciente entrevista con Entertainment Weekly; pero además de todo lo relacionado con el 007, Craig reveló que le tiene una envidia muy especial a Chris Evans por sus pectorales.

Sabemos que Daniel y Chris tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en Entre Navajas y Secretos - 100%, película de 2019 a cargo de Rian Johnson que representó un triunfo para las historias originales que no buscan depender de las grandes franquicias. Mientras que Craig interpreta a uno de los héroes, Chris toma el papel de villano, sin embargo, lo anterior no fue pretexto para que entre ambos surgiera una relación de camaradería.

El corresponsal de Entertainment Weekly cuestionó a Craig sobre si el lindo jersey azul que lleva en uno de los pósters de No Time to Die es una referencia o motivo de envidia respecto a la misma prenda utilizada por Evans en Knives Out. Recordemos que Chris se hizo realmente popular en Twitter por esos jerseys de colores claros que utilizó en la película, hasta la cuenta oficial de la película cambió su nombre durante un breve periodo a "Chris Evans’ Sweater Stan Account". La respuesta de Craig ante la pregunta fue concisa: “Estoy celoso de sus pectorales, ¡de eso estoy celoso!”

Ni siquiera Daniel Craig resultó indiferente ante el físico de Chris Evans, quien lleva varios años sorprendiendo a sus fans con muestras de su apariencia, incluyendo sus no pocas exhibiciones en las películas de Capitán América que una y otra vez encantaron al público. El actor de 40 años dejó el Universo Cinematográfico de Marvel hace un par de años y poco a poco se abre camino hacia nuevos horizontes y proyectos en Hollywood.

Por su parte, Daniel Craig ha terminado su etapa como James Bond de la mejor manera. Durante la misma entrevista con EW, confesó que extrañará interpretar al 007:

Lo extrañaré todo, creo. Extrañaré la colaboración. Quiero decir, con suerte seguiré trabajando y tendré muchos otros trabajos encantadores, pero es un aire muy, muy, muy raro. Aparte de las películas de Marvel, no hay películas tan grandes como esta. He tenido el privilegio de participar en ella.

Sin tiempo para morir nos devuelve al espía durante un tiempo en el que ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila junto a Madeleine. Pero su paz es efímera cuando el pasado lo pone en riesgo y su viejo amigo Félix Leiter aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, llevando a Bond a la pista de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa que también coloca en jaque a Madeleine.



Spoilers. El James Bond de Daniel Craig se llevó un final que pocos esperaban. Salvó al mundo y a su familia pero no vivió para contarlo. Aunque el espía y héroe ha sido interpretado por numerosos actores, una buena parte del público está de acuerdo con que la encarnación de Craig es la mejor hasta ahora, por lo que el siguiente 007 tendrá unos zapatos enormes para llenar. De acuerdo con Barbara Broccoli, productora ejecutiva de las películas, la búsqueda del nuevo Bond comenzará en algún punto avanzado de 2022. ¿Quién se atreverá a tomar la estafeta? ¿Será capaz de estar a la altura de los mejores?



Daniel Craig volverá como Benoit Blanc en Knives Out 2, programada para 2022.