Venom le quita el primer lugar a El Juego del Calamar en el top 10 de Netflix

Las últimas dos semanas han estado completamente dominadas por El juego del calamar - 100%, la serie coreana de Netflix que arrasó con la web mundial y que todavía ejerce mucha influencia entre los consumidores. Fue estrenada el pasado 17 de septiembre y rápidamente se convirtió en lo más visto a nivel global; pero hay un nuevo título (al menos en la plataforma) que ha llegado para quitarle el primer puesto. Hablamos de Venom - 35%, la cinta de 2018 que triunfó en la taquilla global y que recientemente tuvo una secuela. El éxito de Venom: Carnage Liberado - 45% impulsa el nuevo triunfo de su predecesora en Netflix.

La industria del streaming es un negocio que en relativamente pocos años se ha convertido en parte fundamental de la vida cotidiana. Hace 30 años las personas veían series de televisión y películas en canales específicos con horarios programados; Netflix llegó para cambiar las reglas del juego ofreciendo contenido a cualquier hora del día por un costo de suscripción, y mejor aún, con el tiempo fue capaz de vender estrenos exclusivos y de impacto mediático que no pueden verse ni en canales alternos o pantalla de cine.

El Juego del Calamar es uno de esos productos diseñados para el streaming, una colaboración de la empresa con talento surcoreano que ha rendido frutos. El éxito de la serie fue instantáneo, impresionando a espectadores nacionales e internacionales por su crudeza. El argumento nos habla de cientos de jugadores cortos de dinero, quienes aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles, sin embargo, dentro les aguardan un premio irresistible y un riesgo inesperado. El Juego del Calamar es la serie coreana más exitosa creada por Netflix, un triunfo que no ha pasado desapercibido para nadie, ni siquiera entre los talk show estadounidenses.

Este 10 de octubre llegó Venom a la solicitada plataforma de streaming. La película se estrenó en 2018 e hizo más de US $800 millones en taquilla, sin embargo, estuvo lejos de obtener buenos comentarios por parte de la prensa y los fans. Nos presenta la historia de Eddie Brock (Tom Hardy), un periodista que comienza a investigar con recelo a la Fundación Vida, dirigida por el respetado científico Carlton Drake (Riz Ahmed). Al descubrir que ahí se realizan experimentos con seres humanos y formas de vida alienígena, hará todo lo posible por sacar estos excesos a la luz pública, no obstante, por el camino se encontrará con una aliado inesperado.

La euforia provocada por Venom: Let There Be Carnage ha transformado a Venom en el producto número uno del Top 10 en México, robando su lugar de honor a El Juego del Calamar y coronándose como lo más visto del país. ¿La serie de los juegos peligrosos podrá recuperar su puesto en la ambiciosa lista? Tendremos que esperar por el transcurso de los días para descubrirlo.

Spoilers. La escena post-créditos de Venom 2 nos dejó muy claro que el personaje llegará al MCU en algún punto avanzado de la aventura y que formará equipo con Spider-Man (¿o se enfrentará a él?). Recordemos que Sony tiene los derechos cinematográficos del Hombre Araña y todos los personajes ligados a él, por lo que Marvel Studios debe pedir permiso para utilizarlos. Está claro que existen muchos planes para Spidey y sus allegados, mismos que serán un sorpresa para los fans del cine de superhéroes; tal vez ni siquiera podemos imaginar todo lo que viene.

La siguiente película de superhéroes que llegará a los cines es Eternals, una aventura diversa que presentará a un equipo completamente nuevo en el MCU. Los fans podrán disfrutarla el próximo 5 de noviembre.

