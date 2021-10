James Gunn recomienda comer menos carne y comer más insectos

James Gunn es uno de los directores más interesantes en la actualidad. Sus inicios fueron en proyectos de terror, y aunque en los últimos años cambió ese género para dedicarse a las adaptaciones de cómics, definitivamente ha logrado sobresalir. Marvel y su UCM ya están suficientemente establecidos como para sobrevivir si alguna de sus cintas fallas, pero de todos modos Gunn creó algo novedoso con Guardianes de la Galaxia - 91% y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%, lo cual le ayudó a hacerse de una muy buena reputación. Hace poco exploró los confines de DC con El escuadrón suicida - 91%, que aunque en taquilla no logró superar a su predecesora, sí convenció a la crítica y a los fans por igual. Después de tantos éxitos en el cine, parece que el director ahora quiere cambiar al mundo

No es raro que los famosos de Hollywood hablen de sus creencias de vida. Desde religión hasta dietas, estas figuras encuentran en las redes sociales una buena forma de compartir sus posturas y hasta logran que muchos fieles admiradores sigan sus pautas. Uno de los temas que se toca con más frecuencia es el del cambio climático, que automáticamente nos lleva al tema de la dieta vegana y la explotación animal y de recursos. Aunque personalidades como Benedict Cumberbatch, Natalie Portman y Woody Harrelson se declaran veganos en un intento por cuidar de su salud y del planeta, otros creen que no se trata de limitarse a las frutas y vegetales, sino que la verdadera solución está en comer insectos.

Aquí es donde entra James Gunn, quien en su cuenta oficial de Twitter publicó lo siguiente:

Sería grandioso para el medio ambiente si todos comiéramos menos res y puerco, y más grillos y larvas (ambos son deliciosos). De hecho, cambiar la dieta de res por una de insectos es mejor para el medio ambiente que cambiar de un auto que usa gasolina a uno eléctrico.

It would be great for the environment if we all ate less beef & pork & more crickets & larva (both of which are delicious). In fact, switching from a beef to bug diet is better for the environment than switching from a gas car to an electric. https://t.co/irBupUNK4e — James Gunn (@JamesGunn) October 8, 2021

Este tipo de dieta se llama entomofagia y estudios respaldan lo dicho por James Gunn. La dieta, complexión y físico de los insectos pueden aportar muchos beneficios al humano que los ingiere. Por supuesto, no se trata de comer cualquier escarabajo o cucaracha que encuentres en tu jardín, pues estos insectos podrían comer algo que cause alergia o hasta infección en quien los coma. Lo que se ha planteado es que deben crearse más “granjas” de insectos, donde se puede controlar lo que comen y su reproducción, para consumo humano. Aunque esto no suena distinto a la explotación de vacas, cerdos y gallinas, la vida y cuidados de los insectos requieren menos maquinaria y gastos.

En los últimos años se ha dado una crisis en la industria alimentaria por la baja de popularidad de los alimentos derivados de animales y productos envasados y con conservadores. De igual forma, el aumento en el consumo de frutas y vegetales ha provocado una sobreexplotación de otro tipo de recursos y la difícil tarea de encontrar alternativas naturales y más sanas a los potentes insecticidas de uso común. La sobrepoblación, el cambio climático y la gran división social son puntos a considerar al momento de pensar en el futuro de la humanidad y su posible dieta.

Y si todo esto te suena muy post-apocalíptico, no estás solo. La publicación original de Gunn comenzó a moverse por varios círculos y la gente no tardó en reaccionar. Algunos comparan su comentario con la película El Expreso del Miedo - 95%, donde un grupo de supervivientes habitan un tren dividido entre pobres trabajadores y ricos. Los que están al final del tren deben alimentarse con lo que pueden, que usualmente son insectos o pequeños animales, aunque al final de la película se revela que también recurren al canibalismo.

Está dándome vibras de Snowpiercer.

It’s giving me Snowpiercer. — Liz Jenkins (@ej11lizzie) October 8, 2021

Alguien más mostró un video de Chris Pratt comiendo un insecto y le preguntó a Gunn:

¿Lo aprendiste de Pratt?

did you learn this from pratt https://t.co/G1949Ufpcp — . (@arkhamcitysiren) October 8, 2021

A lo que el director respondió:

Yo no como insectos que aparecen en mi porche delantero como lo hace Chris.

I don’t eat bugs off my front porch like Chris does. — James Gunn (@JamesGunn) October 8, 2021

Otros comentarios decían que Gunn tiene todo el derecho a comer insectos si lo desea, pero que ellos prefieren seguir comiendo carne, y eso también lo contestó con una lista de recomendaciones y sus respectivas calificaciones:

Para aquellos que se preguntan: Cucarachas: D (la carne es buena, las alas y el esqueleto son muy desagradables de masticar). Patas de Pollo: C+. Huevo centenario: C-. Serpiente de Cascabel: B+. Sándwiches de cerebro: A.

For those wondering:

Cockroaches - D (meat is good, wings & shell are disgusting to chew through)

Chicken Feet - C+

Century Eggs - C-

Rattlesnake - B+

Brain sandwiches - A — James Gunn (@JamesGunn) October 8, 2021

Todas estas cosas son más saludables que la comida rápida, que no he comido en los últimos veinte años.

All of these things are healthier than mass-market fast food, which I haven't eaten in over twenty years. https://t.co/oMwESiz9Op — James Gunn (@JamesGunn) October 8, 2021

En un intento por introducir la idea poco a poco, existen alternativas para consumir insectos sin necesidad de ver su desagradable apariencia. Harina hecha de grillos, cucarachas molidas en carne de hamburguesa, y polvos de larva son opciones que se han comercializado para que la gente comience a preparar algunas recetas y se vayan acostumbrando a incorporarlos en sus alimentos del día a día.

