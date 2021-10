Internet se peleó por supuesta “cancelación” de John Cena por homofobia

En estos tiempos, no es raro escuchar acerca de alguna figura famosa siendo “cancelada” por comentarios hechos en el pasado, fragmentos de entrevistas viejas o publicaciones antiguas que salen a la luz, y que el internet de hoy no ve con buena cara. Esta vez, es John Cena, la estrella de la WWE y actor que interpreta a Peacemaker en El escuadrón suicida - 91%, quien está siendo tema de discusión en Twitter debido a su “cancelación” por parte de la comunidad, en donde supuestamente se le acusa de haber hecho comentarios homofóbicos.

John Cena, quien ahora goza de una exitosa carrera de actor, tuvo sus inicios en el mundo del espectáculo, como luchador profesional. Comenzó su carrera en el año de 1999, donde debutó en Ultimate Pro Wrestling (UPM), para después pasar a ser parte de World Wrestling Entertainment (WWE) en el año 2001. En el año 2006, Cena debutó como actor, protagonizando la cinta El Marine - 20%, la cual le abrió camino para continuar en el mundo del cine, participando en otras películas como Bumblebee - 95%, de 2018 , Rápidos y Furiosos 9 - 65% y El escuadrón suicida, ambas estrenadas en 2021.

Para empezar a explicar por qué la gente de Internet está intentando cancelar a John Cena, se debe saber que la “cultura de la cancelación” es un concepto que promueve retirar cualquier apoyo o “cancelar” a una persona que se diga o haga algo que se considere incorrecto. Pero, en este caso, ¿fueron incorrectos los comentarios de Cena? Muchos fans salieron en defensa del actor, argumentando que los comentarios estaban siendo tomados fuera de contexto y no existe rastro de homofobia en ellos.

De acuerdo con información de EpicStream, en estos momentos, Cena está en la mira de muchos, a causa de algunos comentarios hechos en una entrevista del año 2006, acerca del luchador Chris Kanyon, que falleció en el año 2010. La entrevista la realizó Howard Stern, personalidad de la radio y televisión, mayormente conocido por su programa de radio The Howard Stern Show. En esta entrevista, Cena declaró que Chris Kanyon no era “muy bueno” en el mundo de la lucha profesional, también mencionó que, para ser parte de la WWE, los luchadores tienen que ser capaces de luchar y entretener al público, para al final opinar que Chris no era capaz de hacer ninguna de las dos.

Chris Kanyon era un luchador profesional, declarado abiertamente gay, que murió en 2010 debido a una sobredosis de antidepresivos. Los comentarios de Cena fueron tomados como homofóbicos por muchos, argumentando que estos demuestran que el actor y luchador no era respetuoso con su ex compañero, llegando a la homofobia.

De cualquier manera, han sido muchas las personas que salieron a defender a John Cena, pues dicen que los comentarios no se pueden considerar de carácter homofóbico, sino más bien se trata de alguien dando su opinión. En este momento, son más los tweets que están en defensa de Cena que en su contra, y es que la gran mayoría está protestando acerca de cómo la gente quiere ver algo malo en algo que claramente no está hecho con esa intención. Lo irónico es que hay muchos más defendiéndolo, y más que una “cancelación”, esto parece un escándalo sin sentido.

Hombre, he estado fuera de Twitter y relajándome hoy con una buena razón porque por lo poco que aparecí, vi a John Cena de todas las personas siendo cancelado por decir que otro luchador no es un buen artista y la gente trató de hacerlo ver como si fuera homofóbico.

‘La cultura de la cancelación no existe’, dicen los idiotas que intentaron cancelar a John Cena por ¡COMPARTIR UNA OPINIÓN! En serio, ¿desde cuándo es digno de ser cancelado compartir una opinión? ¡Según esa lógica, todos en Twitter deberían ser cancelados! Idiotas. #JohnCena #WWE

John Cena será cancelado por llamar a un luchador gay, un mal luchador. Simplemente llama malo al luchador porque no puede luchar, no por su sexualidad ...

Para las personas que piensan que John Cena debería ser cancelado por una opinión son idiotas, ya que John es una leyenda de la lucha y no debe ser cancelado. Si lo van a cancelar a él y a Ric, entonces no eres verdaderos fanáticos del wresting.

No sé qué más he visto hoy; personas que dicen que John Cena no será cancelado o personas que gritan a esas personas porque nadie estaba tratando de cancelarlo en primer lugar.

Estaba viendo todos estos tweets sobre la cancelación de Cena, así que asumí que era cierto. Supongo que era gente twitteando tonterías.

