Sin Tiempo Para Morir rompe nuevo récord pandémico de taquilla internacional

Después de 15 años y 5 películas interpretando a James Bond, Daniel Craig ya se ha despedido del personaje, y mucho se ha hablado sobre quién podría ser su sucesor, aunque es demasiado apresurado empezar a hablar de un nuevo rostro cuando Sin tiempo para morir - 83% apenas lleva unos días en cartelera. A decir verdad, la película ya está dejando una marca en la historia de las películas sobre el personaje de Ian Fleming por el impacto que está generando.

Sigue leyendo: Daniel Craig recuerda su trabajo en 007 Quantum como “un espectáculo de mierda”

Es cierto que, de la saga protagonizada por Craig, no todas fueron tan bien recibidas; tanto 007 Quantum - 64% como 007 Spectre - 65% han recibido comentarios no tan positivos por parte del mismo público, pero a la saga en general le fue muy bien. El estreno de la última cinta fue víctima de numerosos retrasos, sobre todo tomando en cuenta la situación sanitaria actual, pero el mismo protagonista ha declarado que estos retrasos estuvieron justificados, pues los productores no querían que la audiencia se perdiera la oportunidad de disfrutar de esta aventura en la pantalla grande.

Todo parece indicar que la espera valió la pena, y no sólo desde la perspectiva del espectador, sino desde la perspectiva económica. Hasta ahora, Sin Tiempo para Morir cuenta con uno de los mejores debuts a nivel internacional, y eso que en Estados Unidos y China aún no se estrena, siendo estos los países con mayor impacto en la taquilla. Además, gracias a que el estreno en varios países fue el pasado 30 de septiembre, aún alcanzó a convertirse en la película con mayor recaudación en un solo día en el mes de septiembre.

De acuerdo a lo que informa The Wrap (vía Comic Book), proyectándose en 54 países hasta este momento, la película ya recaudó USD$119 millones a nivel mundial, lo que la convierte en el mejor debut internacional durante la pandemia – esto sin olvidar que ya superó al estreno de Spectre en 2015 –. Su mayor desempeño se está reflejando en Reino Unido, siendo uno de los personajes más queridos y representativos de su cultura.

Continúa con: Sin tiempo para morir | Top de críticas, reseñas y calificaciones

En 24 países ya estableció nuevos récords para un fin de semana de apertura; en Dinamarca, por ejemplo, ya superó el debut de Avengers: Endgame - 95% con USD$5.3 millones. Mientras tanto, en Estados Unidos las expectativas son bastante altas, y pronto competirá con Venom: Carnage Liberado - 40% que este fin de semana recaudó sólo en aquel país USD$90 millones en los primeros 3 días de exhibición.

Por ahora, Reino Unido e Irlanda han informado que la cinta dirigida por Cary Fukunaga obtuvo USD$6.6 millones su día de estreno. Tanto críticos como espectadores han señalado que este resulta ser un “épico, explosivo y emotivo cierre” para un personaje tan icónico como lo es James Bond. Otros reconocieron la manera en la que logró mostrar el lado más afectivo del personaje envuelto por la sensibilidad y la pasión misma.

Te puede interesar: Sin Tiempo para Morir supera la taquilla de Spectre en su fecha de estreno

Finalmente, los únicos comentarios negativos que se han presentado hasta el momento están relacionados con la duración de la proyección, pero es de reconocer que de algún modo era necesario para que Craig dijera adiós y que cada personaje tuviera un cierre en su historia con el agente más famoso del mundo. Hasta ahora, los nombres que se han vuelto los favoritos para tomar la batuta del 007 son Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba e incluso Regé-Jean Page de Bridgerton - 92%.