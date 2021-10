Daniel Craig recuerda su trabajo en 007 Quantum como “un espectáculo de mierda”

Cargar con el peso de un personaje como James Bond no debe ser nada fácil. Primero está el hecho de que es un papel que ha perdurado por décadas manteniéndose vigente para cada generación que pasa, es representativo de la cultura inglesa y, por si fuera poco, existe una responsabilidad permanente con el público para hacer una interpretación digna o aceptable. Al ser un personaje que cambia de rostro cada cierto tiempo, quien sea el encargado de ponerse en sus zapatos debe encontrar la manera de trascender.

En 2006 007: Casino Royale - 95% de Martin Campbell le dio la bienvenida a Daniel Craig como el nuevo 007, y a decir verdad tuvo un inicio bastante bueno. Sin embargo, su secuela, 007 Quantum - 64% no correría con la misma suerte y sería victima de la “maldición” de las segundas partes al estar alejada del éxito de la primera. Pero tal parece que esto no fue malo sólo desde la perspectiva de la crítica, pues el mismo protagonista ha aceptado que la cinta estuvo llena de errores desde la producción.

Ahora que está en plena gira de prensa por el estreno de Sin tiempo para morir - 83%, su última película como James Bond, el actor habló con The Empire Film Podcast (vía The Playlist) y de la manera más sincera y abierta comentó que la película de Marc Forster fue un “espectáculo de mierda”, sobre todo porque aún no asimilaba el éxito de la primera y aún había muchas cosas del personaje que no comprendía.

En cierto modo anhelaba [ser] la persona que era cuando hice 'Casino'. Demasiado conocimiento a veces no es algo bueno. Estaba un poco a oscuras sobre muchas cosas, sobre cómo funcionaba su mecánica, cómo el mundo realmente veía a Bond, todas esas cosas. Simplemente no los entendí. Cuando comencé a entenderlos, el peso de todo esto se abatió. El problema con [007 Quantum], fue un poco un espectáculo de mierda, por decir lo menos, todo el peso estaba ahí, creo que probablemente me hizo cerrarme.

Craig aseguró que, aunque el resultado de aquella película ya no se puede modificar, le ayudó el hecho de soltarse y disfrutar su estancia como Bond tanto como disfrutó la primera entrega. Aceptar que tenía un papel importante para la industria del cine, vivir el momento.

Afortunadamente, para mí, se trata de aflojar y aflojar y tratar de volver a esa sensación de 'Casino', que era 'Es James Bond, vamos, diviértete. Pasemos un buen rato’.

El protagonista de La Chica del Dragón Tatuado - 86% recordó con cariño cómo fue filmar 007 Casino Royale, asegurando que en un principio parecía que nada tenia sentido en cuanto a él siendo James Bond, pero sabía que era tenían una buena película en sus manos. Craig también habló sobre los retrasos en cuanto al estreno de Sin Tiempo para Morir, y dijo estar contento con eso debido a que los productores se negaron a lanzar la cinta en alguna plataforma de streaming optando por esperar a que fuera el momento adecuado para que el público pudiera disfrutar de la experiencia en una sala de cine.