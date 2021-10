Sin Tiempo para Morir supera la taquilla de Spectre en su fecha de estreno

Sin tiempo para morir - 83% es el estreno del momento. Cintas como Rápidos y Furiosos 9 - 65%, Free Guy: Tomando el control - 96% y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% ya demostraron que el público se siente un poco más confiado para asistir a las salas de cine, lo que dejó un camino abierto para la despedida de Daniel Craig como James Bond. La película dirigida por Cary Fukunaga cambió su fecha de estreno en varias ocasiones, pero ahora que por fin llegó ha recibido excelentes críticas de parte de los especialistas y de los fans del personaje. Sin embargo, pasarán varias semanas antes de que la audiencia decida en qué lugar de la franquicia se sitúa esta última entrega.

En general, 007 Spectre - 65% y 007 Operación Skyfall - 93%, ambas dirigidas por Sam Mendes, son las que se consideran las mejores cintas de Bond y la taquilla es también prueba de ello, pues no tuvieron ningún problema en superar la inversión inicial. Aunque Sin Tiempo Para Morir tiene que superar varios obstáculos, es casi seguro que sus ganancias serán envidiables en tiempo de pandemia. Según Universal Pictures (vía The Wrap), esta entrega ya superó las cifras de Spectre en su fecha de estreno en el Reino Unido e Irlanda, donde obtuvo US$6.6 millones, 14% más de lo que Spectre logró en 2015. Esto es muy significativo porque es un gran número al que todavía no se le suma lo obtenido en Estados Unidos, donde claramente será el estreno más importante.

Sin embargo, la cinta no logró alcanzar a Skyfall, pues obtuvo 30% menos que la película del 2012, que en su fecha de estreno superó los US$80 millones. De hecho, Skyfall fue en su momento el mejor estreno de Sony Pictures y el segundo mejor de ese año. Después de las cuentas anuales, la taquilla de esta película fue sólo superada por Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II - 96%.

Por ahora, Sin Tiempo Para Morir es la película que mejor recaudación tuvo durante septiembre en un sólo día, así como la mejor taquilla en un solo día de cualquier cinta estrenada durante la pandemia mundial. Pero no es el único logro que ha tenido este título. Con un estreno en 772 cines en el Reino Unido e Irlanda, se convierte en la película con más salas, un récord que pertenecía a Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%.

Según la BBC (vía The Wrap), 30,000 personas asistieron a la función de medianoche y la cinta obtuvo US$1.62 millones con la venta anticipada de boletos para los primeros cuatro días. Se espera que Sin Tiempo Para Morir recaude más de US$90 millones en su debut internacional. Tan solo en Estados Unidos y Canadá se especula que ganará entre US$65 y 85 millones durante su primer fin de semana.

La franquicia popularizó y enriqueció a Daniel Craig, quien se convertirá en el actor mejor pagado al unirse a la saga iniciada por Entre Navajas y Secretos - 100%. Craig siempre tuvo una relación curiosa con el personaje de Bond. Para empezar, cuando se anunció que él sería el encargado de revitalizar al espía, muchos no lo aceptaron de inmediato porque se alejaba de la figura convencional, pero con 007: Casino Royale - 95% logró disipar todas las dudas. Conforme pasaban los años, Craig hablaba abiertamente de la frustración que significaba para él la franquicia, desde heridas durante el rodaje hasta tener que rechazar otros papeles para darle prioridad al agente 007. Sin embargo, el intérprete también está muy agradecido con la oportunidad y decidió volver una vez más para despedirse del personaje de la mejor manera.

Por supuesto, James Bond seguirá presente, pues es uno de los personajes más famosos y efectivos en el cine. La salida de Craig simplemente significa que un nuevo actor llegará y ya se discute mucho sobre quién es el mejor candidato. Entre los nombres más populares están Henry Cavill, Idris Elba y Tom Hardy. Por un buen rato, y gracias a la participación de Lashana Lynch en Sin Tiempo Para Morir, mucho se habló de tener una versión femenina de Bond, pero los productores tienen muy claro que una cosa es quedarse con el título del espía y otra muy diferente cambiar el género del protagonista. En varias entrevistas, la productora Barbara Broccoli asegura que el siguiente Bond será hombre y eso no cambiará nunca. Estamos muy lejos de tener noticias sobre este asunto, pues los creadores quieren disfrutar de esta última entrega y los fans deberían hacerlo también.

