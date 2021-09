No Time to Die: Ana de Armas dice que su chica Bond será increíble

Ana de Armas estará presente en Sin tiempo para morir - 81% con un papel relativamente pequeño y todos sus fans están ansiosos por verla en acción. La actriz de 33 años se entrevista con The Sun para comentar algunos detalles sobre su personaje y revela que es una chica Bond completamente increíble, muy diferente a las que hemos visto a lo largo de la franquicia. De Armas se une a un elenco repleto de otras talentosas mujeres como Léa Seydoux y Lashana Lynch. En los siguientes párrafos comentamos todas la información

Sin Tiempo para Morir, originalmente conocida como No Time to Die, representa la entrega final de la saga protagonizada por Daniel Craig, un James Bond de historia sólida. A pesar de que no todas las películas fueron un éxito entre la crítica (007 Quantum - 64% y 007 Spectre - 65%), el 007 de Daniel es realmente querido por el público y su nueva entrega seguramente se convertirá en un éxito. Aunque los detalles del argumento no se conocen en profundidad, Ana de Armas interpreta a una agente que colabora con James; la cubana-española habla sobre su personaje:

Paloma es un personaje realmente completo. Definitivamente es algo más que no creo que hayamos visto en otras chicas Bond en películas anteriores. Es muy divertida, muy activa, muy ruda. Creo que el desarrollo del vestuario es una de mis partes favoritas del proceso.

En los avances de No Time to Die podemos observar a Ana de Armas con un vestido azul muy sensual y tacones abiertos y plateados, indumentaria que no le impide dar una paliza a sus contrincantes y portar dos armas para cerrar todo trato. El personaje ya impresionó desde los tráilers y está claro que lo hará una vez más en la película final, misma que ya se encuentra disponible en la cartelera mexicana. ¿Ha logrado superar la prueba de la crítica?

Las primeras reacciones y críticas a No Time to Die aparecieron en redes hace un par de días y logran encapsular pensamientos afines respecto a su historia: se trata de una despedida a la altura para el James Bond de Daniel Craig. Los fans estaban atemorizados de que la entrega final no fuera capaz de rendir los honores suficientes al espía y que resultara en un despropósito como Quantum y Spectre. Por fortuna, tal parece que la dirección de Cary Fukunaga, así como el esfuerzo de sus increíbles actores, han hecho de Sin Tiempo para Morir algo memorable.

Ante la inevitable salida de Daniel Craig como James Bond, el mundo ya se está preguntando quién será el elegido para interpretar a la nueva encarnación. Barbara Broccoli, productora ejecutiva y heredera de los derechos cinematográficos del 007, declaró para Today que justo ahora no están contemplando al siguiente Bond, pero que iniciarán pronto: “No pensamos en eso en absoluto. Queremos que Daniel tenga su momento de celebración. El año que viene empezaremos a pensar en el futuro. Broccoli tiene muchos planes para las seis décadas de James Bond en el cine:

Seguiremos adelante. El año que viene será el 60 aniversario de las películas de Bond, por lo que esperamos con ansias el nuevo capítulo, sea lo que sea que traiga. No estamos muy seguros en este momento. En este momento, solo queremos celebrar No Time to Die y el extraordinario logro de Daniel.

Sin Tiempo para Morir es el adiós de Craig a su tiempo de espía, seguramente el personaje de su vida. Muy pronto lo veremos regresar como Benoit Blanc en Knives Out 2, además, será Macbeth en una nueva puesta en escena de Broadway.

