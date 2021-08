Se revela que El Escuadrón Suicida incluye un desnudo frontal masculino

El escuadrón suicida - 90% está a punto de llegar a los cines y no son pocos los que se mueren por verla. Las proyecciones para la prensa ya tuvieron lugar y las reseñas fueron lanzadas hace varios días, sorprendiendo al público por su entusiasmo positivo y promesas de diversión. A través de redes sociales, un espectador temprano menciona que la película contiene un desnudo frontal masculino completo y vaya que está generando conversación. Tras una larga espera, la película aspira a ser una de las más taquilleras este verano.

No te pierdas: Suicide Squad: David Ayer reafirma que el estudio masacró su película y no se rendirá hasta obtener su corte

Muchos fans están de acuerdo en que The Suicide Squad de James Gunn en verdad podría redimir a Escuadrón Suicida - 25% (de hecho es casi la posibilidad ganadora). Recordemos que en 2018 el director fue despedido de Disney y contratado por Warner Bros. de forma repentina y puesto a cargo de la nueva cinta. Ahora todos esperan con emoción la toma de Gunn respecto a estos personajes, quienes podrían recuperar su lugar de honor en el DCEU. Pero mientras contamos los días para el lanzamiento, poco a poco se van revelando algunos bits de información que podrían interesar al público; la persona detrás del perfil en Twitter Pop Culture Leftlovers confirma que El escuadrón suicida tiene un desnudo masculino.

Te invitamos a leer: El Escuadrón Suicida: Jai Courtney comparó la experiencia de grabar esta y la original

I will say one thing before I review #TheSuicideSquad on the podcast. It has full frontal male nudity. Why is this important? 🤷🏻‍♂️ It’s a flaccid cock in a superhero movie. One small step for man kinda shit.