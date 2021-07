¿Nueva victoria para Johnny Depp? Amber Heard deberá demostrar que donó dinero a la caridad tras divorcio

En medio de la infinita polémica que se sigue generando en torno al explosivo divorcio entre Amber Heard y Johnny Depp, parece que el actor al fin comienza a ver una luz al final del camino que favorecerá al juicio de la demanda por difamación que interpuso en contra de su exesposa. En varias ocasiones el equipo legal de Heard había logrado que se desestimara su petición, sin embargo, el protagonista de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% ha sido insistente.

El pasado 24 de julio se dio a conocer que los abogados de la actriz estaban trabajando para desestimar por tercera ocasión la demanda de Johnny en la que exige USD$50 millones por el delito de difamación cuando ella publicó un artículo en The Washington Post sobre violencia doméstica en donde narraba el supuesto maltrato por parte del actor, esto aunado a la publicación que hizo The Sun en donde lo describieron como un “golpeador de mujeres”.

Es evidente que ambas publicaciones afectaron de manera contundente su carrera, prueba de ello es su despido de Disney y que Warner Bros. lo hiciera firmar su renuncia de la saga de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73%. Por eso, el equipo de Depp no ha dejado de pelar para demostrar que las declaraciones de la estrella de Aquaman - 73% no ha cometido más que difamación. Ahora, el juez Arthur Engoron concedió 23 de las 24 solicitudes que obligarían a la ACLU a presentar los documentos que demuestren si la actriz ha cumplido o no con su promesa.

Recordemos que luego del divorcio de las estrellas de Hollywood en 2016, ella ganó siete millones de dólares que aseguró no quería tener y se comprometió a donar a la caridad, sobre todo a dos asociaciones civiles e infantiles. A principios de este año, el Hospital Infantil de Los Ángeles aseguró que ellos sólo recibieron USD$100,000 de los USD$3.5 millones prometidos, mientras la ACLU (la Unión Americana de Libertades Civiles, por sus siglas en inglés) no había querido tomar lugar en dicho conflicto.

De acuerdo a lo que ha informado Daily Mail, el juez de la Corte Suprema de Nueva York ya dio una orden para demostrar si la actriz pagó o no, y sólo se negó a pedir papeles que muestren cuál es el lugar de Heard como embajadora de la asociación. El hecho de demostrar si Amber ha colaborado con ese dinero, sin duda, será de mucha ayuda para la demanda principal, sobre todo porque demostraría que ella ha mentido en algunas declaraciones.

Cabe mencionar de Amber había dicho que ese dinero se iría pagando poco a poco a lo largo de diez años, pero los ingresos deberían ser constantes. Finalmente ella ha sido la menos afectada económicamente, aunque no ha dejado de ser señalada y atacada por los fans de Depp, su carrera está intacta y continúa formando parte de superproducciones de la talla de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%.

Johnny Depp, por su parte, sigue trabajando con cintas independientes y de mucho menor presupuesto como Minamata - 35%, y se ha rumorado que además de perder su empleo en Disney y Warner Bros. se le han negado otras grandes oportunidades como la posibilidad de unirse al elenco de Wednesdey, de Tim Burton, en Netflix. Habrá que esperar al resultado final de esta demanda para ver si hay una evolución positiva para el actor en este caso.