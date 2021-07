Director de Batman: Asalto en Arkham se une a las peticiones para estrenar el Ayer Cut

Hubo un tiempo en el que Escuadrón Suicida - 25% era uno de los proyectos más emocionantes del momento. Aunque los fans definitivamente estaban al tanto y presentes para los estrenos, ya se necesitaba un enfoque novedoso que nos presentara otros personajes. Por ejemplo, aunque Marvel nos entregó Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% fue Capitán América: Civil War - 90% la que más llamó la atención y los protagonistas ya estaban bien establecidos. Por su parte, DC trató de enraizar su universo con Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, pero la cinta de David Ayer era la gran promesa. Por desgracia, nunca vimos lo que el director tenía planeado.

Sigue leyendo: Escuadrón Suicida: Jay Hernández apoya a David Ayer y dice que está molesto por el “sacrificio” de El Diablo

Muchos rumores rodearon la producción, desde lo oscuro y violento del guión hasta los métodos de Jared Leto para meterse en la piel de Joker. El elenco constantemente halagaba el proyecto y aseguraba que era algo que nadie más se había atrevido a hacer. Eso no era nada raro considerando que Ayer ya nos había otorgado una visión deprimente y oscura en Día de Entrenamiento - 72%, así que no había razones para dudar. El problema fue que, casi de inmediato, los rumores positivos pasaron a ser rumores extraños y contradictorios donde se hablaba de reshoots, un Leto exagerado y hasta abusivo con los otros actores, entre muchas otras cosas. El avance no hizo más que confirmar que había algo raro. Sí, la música de Queen y las escenas se veían muy bien, pero era difícil entender cómo sería la historia.

Cuando Escuadrón Suicida por fin vio la luz el resultado no fue nada bueno. La actuación de Leto fue objeto de burla, así como el constante recordatorio de que se nos prometió una cinta de superhéroes en verdad madura y compleja como pocas, y el corte final fue más bien enredado, torpe y lleno de clichés. Sin embargo, algo era evidente: la edición era tan mala que se percibía casi como dos películas diferentes y al menos una de ellas se notaba prometedora. Por supuesto, luego de la insistencia, y éxito, de Zack Snyder para revelar su corte de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, David Ayer aprovechó la ola para desconocer su cinta y asegurar que existe una versión excelente.

Lo que alguna vez se sintió como un capricho, ahora se entiende como un reclamo justo ante lo hecho por una productora que les aseguró libertad creativa y luego se las quitó sin reparo alguno. Muchos consideran que el estreno de El escuadrón suicida - 90%, dirigida por James Gunn, es la prueba de que Ayer debe dejar ir la idea de rescatar su corte original, pero, además de los leales fans, este director cuenta con el apoyo de otros creativos que han laborado para DC.

También te puede interesar: James Gunn apoya el Ayer Cut: tienes toda mi admiración, David

En su cuenta oficial de Twitter, Ayer respondió al comentario de un crítico con una extensa carta donde revela detalles de su pasado, lleno de violencia y muerte. El texto se llama "My Turn" (Mi Turno), y básicamente es una revelación de carácter y sus razones para no rendirse; además, asegura que le envía los mejores deseos a Gunn con su propia versión y que ya no hablará públicamente del asunto. Entre aquellos que se unieron a su voz está el mismísimo Jay Oliva, director de cintas animadas como Batman: El regreso del Caballero de la Noche, Parte 2 y Batman: Asalto en Arkham, que incluye también al famoso Escuadrón Suicida:

Before @DavidAyerMovies and @JamesGunn Suicide Squad films, I directed the animated debut of the team in "Batman: Assault on Arkham" set in the Arkham Asylum video game universe. I loved the premise of the original comic and I can't wait to see the new film and David's original👍 pic.twitter.com/MqD7Ni9DqO