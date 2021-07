Flash Gordon: la película de Taika Waititi será en live-action

El espacio donde Taika Waititi continuará su carrera, luego de ganar un Óscar y hacer dos películas de Marvel, el set de la producción de Flash Gordon, personaje fantástico clásico que, contrario a lo que se había anunciado antes, será en live-action y no una cinta animada. Así lo ha conformado uno de los productores que está emocionado por ver la versión que el director tiene para este personaje.

De acuerdo con Collider, John Davis, uno de los productores del reboot de Flash Gordon - 82%, ha confirmado que la nueva película no será una animación sino una película en acción real. Ya se había revelado que sería Taika Waititi quien estaría a cargo de la dirección, pero parece que durante el proceso de desarrollo ambos se convencieron de que era mejor optar por este formato para contar la historia del clásico héroe:

Taika la está escribiendo. La película tuvo una enorme influencia en él cuando era niño. Es una de sus películas favoritas. Inicialmente me dijo ‘vamos a hacerla animada’. Le dije que sÍ. Luego me dijo, cuando empezamos con el desarrollo ‘no, vamos a hacerla en live -action. ‘Incluso mejor’, le contesté. Tiene la más fantástica e interesante versión para está película y sabes que sólo Taika podría tenerla.

Como saben, Waititi se había hecho un nombre con sus películas independientes hasta que Marvel le dio las riendas de Thor: Ragnarok - 92%. Seguido del éxito de esa película, más el de Jojo Rabbit - 75% su sátira ganadora del Óscar a Mejor Guion Adaptado, se le ha vinculado a muchos otros proyectos y ha recibido toda clase de ofertas. Esto es lo que Davis dice sobre su talento y lo que llevará a Flash Gordon:

Es la forma en la que ve el mundo. Es el mejor sujeto en el mundo, el más divertido del mundo. Piensa en un plano diferente. Esta película se regocija en todo lo que hace especial a Taika y su visión. Le pone atención, de una forma interesante, a la concepción original de los cómics. He estado hablando con él desde que vi por primera vez su película de Thor.

En caso de que no lo ubiquen, Flash Gordon es un héroe de historietas que pertenece al género de la ópera espacial. El personaje es un humano que viaja al planeta Mongo y ahí pelea contra su tiránico líder Ming. La historieta se publicó por primera vez en la década de los años 30 y luego se volvió una película en acción real en los ochenta. El filme es uno de los favoritos del director, quien le pidió a su equipo verla antes de que comenzaran a hacer Thor: Ragnarok - 92%.

Waititi tiene varios proyectos en camino además de Flash Gordon, la cual todavía no tiene fecha de estreno. Su comedia deportiva, Next Goal Wins, está esperando fecha de lanzamiento mientras que se encuentra trabajando en la postproducción de Thor: Love and Thunder, película de Marvel que llegará en mayo de 2022. Igualmente, tiene un cameo sorpresa en El escuadrón suicida - 90%, cinta que llegará a cartelera el próximo 6 de agosto.

