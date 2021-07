Loki: El guionista explicó cómo funciona la Sagrada Línea del Tiempo; no es una línea recta, es una cuerda

Los viajes en el tiempo son uno de los recursos más enredados de la literatura. Si no son bien ejecutados pueden hacer que una trama se vuelva innecesariamente confusa y se llene de agujeros argumentales. Loki - 96% es un ejemplo de un programa que lograr desarrollar su trama sobre este concepto de buena manera sin que se sienta demasiado complicado o absurdo.

El asunto es que eso no evita que haya dejado a más de un fan con dudas sobre los detalles técnicos en torno al viaje en el tiempo y a la misma Línea Sagrada del Tiempo. Una duda que es fácil que surgiera al ver la serie es: ¿Cómo podían existir tantas variantes de Loki si sólo había una línea del tiempo que la TVA protegía celosamente? Quien sea seguidor del sitio ScreenCrush o veas sus videos de YouTube sabrá que ellos tenían una teoría bastante convincente. Ésta es que la famosa Sagrada Línea del Tiempo, no era una única línea del tiempo, sino una cuerda formada por varias líneas del tiempo muy similares entre sí.

Por lo mismo, no debe sorprender a nadie que le preguntaran sobre esto al guionista principal de Loki, Michael Waldron cuando tuvieron la oportunidad de entrevistarlo, recientemente. Él les explicó a detalle cómo funciona el multiverso y les confirmó que su teoría era correcta:

Ok. La mejor manera de explicar eso es mencionar que nuestra aproximación al viaje en el tiempo fue la filosofía de que básicamente el tiempo siempre está pasando. Así que hay instancias infinitas de tiempo siempre ocurriendo a la vez. Así que tú y yo estamos teniendo esta conversación justo ahora. Hay otra instancia en la que nosotros tenemos esta conversación diez segundos antes. Hay otra instancia en el tiempo en la que nosotros tenemos esta conversación diez segundos en el futuro. Generalmente, esas tres instancias —tú literalmente podrías decir que todas son universos diferentes a la vez que líneas del tiempo del tiempo distintas— son iguales. Así que hay pequeñas fluctuaciones en cada instancia de tiempo. Así que en nuestra conversación [telefónica] cinco veces de diez, yo contesté el teléfono y digo ‘Hola’. Y cuatro de diez veces yo diría ‘Ey, gusto en conocerte’. Y quizá una de diez veces yo diría ‘Ey, hombre, vete al carajo. Yo no quiero hacer esta entrevista’. Y así es como funciona el tiempo. Siempre hay diferentes permutaciones e instancias ocurriendo. La TVA tiene su propio barómetro, su propia medida para saber qué constituye una desviación de la línea base, la manera en que todo debería ocurrir. La manera en que ocurrió todo y produjo a He Who Remains. Esa es su base. Así que están calculando constantemente ‘Ok, vemos como el tiempo siempre ha…’. Si tú haces zoom a la línea del tiempo, no necesariamente se vería como una línea recta. Se podría ver casi como una serie de hilos interconectados de una cuerda que fluctúa y crean pico aquí y allá. Cuando eso se convierte en un problema para TVA es cuando, siguiendo sus propias reglas, algo podría generar una rama de una forma que en realidad podría producir una nueva línea del tiempo con una versión nueva de He Who Remains Esa es la cosa práctica que ellos están evitando. ¿Eso contesta tu pregunta?

Hablando de He Who Remains. Recientemente Jonathan Majors en un detrás de cámaras de Loki, dijo que la versión de Kang que veremos paulatinamente va a ser todo lo opuesta a la que vimos en la serie:

Creo que con El que Permanece, mi objetivo era tener el lienzo más grande posible. Desde allí, conforme Kang empieza a asomar su cabeza y a hacer de las suyas, en muchas maneras no tiene otra opción más que ser el opuesto o ser diferente de El que Permanece. Eso fue lo que me atrapó y me llevó al papel. Kang vive en tantas iteraciones, es como El que Permanece dice: ‘reencarnación, bebé.’

