El guionista de Loki explicó por qué se la pasó tan bien trabajando en Doctor Strange 2

Michael Waldron en estos días es sinónimo de Loki - 96%. Él fue el guionista principal de la serie y lo que le dio un toque personal a la misma. Es interesante pensar que en algún rincón del multiverso eso no ocurrió porque aceptó el trabajo como showrunner de la quinta temporada de Rick and Morty - 100%. Sí eso pudo haber pasado. La realidad es que lo que lo hizo famoso fue su trabajo en esa serie y sobre todo haber escrito el aclamado episodio de la cuarta temporada “The Old Man and the Seat”. Es muy probable que gracias a eso haya conseguido su trabajo en el MCU.

Suscríbete aquí a Disney Plus

El guionista rechazó la oportunidad de ser showrunner de la amada serie de Adult Swim para mejor intentar unirse a las filas de Marvel. Lo logró consiguió el puesto de guionista principal de Loki y también la oportunidad de escribir el guión de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De hecho, en enero de este año se reveló que el guionista firmó un contrato con Disney para trabajar en más proyectos con ellos, uno de los cuales es la película de Star Wars que tiene planeada Kevin Feige.

Ahora, él ha hablado sobre lo genial que fue trabajar en esa película. Eso lo dijo en una entrevista para CinemaBlend (vía Comic Book). Al parecer su trabajo en la película en el 2020 fue algo extraño porque, debido a la pandemia, se limitó a una serie de reuniones de Zoom con Sam Raimi para desarrollar el guión. Todo mejoró este año y para él fue genial. En parte porque pudo pasar unos meses en Londres, también por poder pasar de enfocarse en un villano a enfocarse en un héroe, pero la cereza del pastel fue trabajar con Raimi en persona:

Te recomendamos: Loki: guionista principal también estaría fuera de la segunda temporada tras publicar críptico mensaje

Yo pude estar en Londres por cinco al principio del año haciendo esa película. Así que sí, fue genial. Fue muy divertido pasar directo de Loki a Doctor Strange. Fue una cosa completamente diferente; tú sabes, hacer un show sobre un villano y hacer una película sobre un héroe. Fue bueno y sentí como que puse a trabajar músculos diferentes. Y poder estar en el set con Sam Raimi, no hay nada más genial que eso.

Definitivamente trabajar con Sam Raimi ha de ser genial y un sueño realidad para más de una persona. El legendario director ha dejado su huella en varios géneros que van del terror al cine de superhéroes. De hecho, hace no mucho en una entrevista para Rotten Tomatoes (vía Comic Book), Kevin Feige dijo que le emociona poder trabajar con él de nuevo porque de él ya había aprendido mucho y es una forma de cerrar un círculo:

Todo lo que hacemos en Marvel Studios es desde el punto de vista de la audiencia y ¿cómo hacemos a la audiencia sentirse de una forma o cómo evocamos una emoción del público? Yo realmente siento que aprendí mucho de ver a Sam en las películas de Spider-Man. Yo simplemente fue muy afortunado de estar ahí trabajando para el antiguo jefe de Marvel Studios, Avi Ara, y simplemente observando. Ver a Avi, a Lara Ziskin, la productora de eso, ver a Amy Pascal, quien dirigía el estudio en esa época, y particularmente a Sam Raimi hacer esas películas. Así que ahora, estando en una posición en la que Sam está de regreso en el universo de Marvel y trabajando para nosotros en Doctor Strange, quien, aparte de Spider-Man —ambos son cocreaciones de Steve Ditko—, era su personaje favorito, es bastante memorable para mí y un círculo completo, personalmente, en mi travesía en Marvel. Pero realmente, es simplemente emocionante poder ver a Sam trabajar de nuevo y ver a Sam Raimi poner su sello de Sam Raimi en Doctor Srange, el multiverso y en Marvel.

Sigue leyendo: El guionista de Loki dijo que Doctor Strange 2 va a ser más aterradora